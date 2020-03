La noche de este jueves 12 de marzo del 2020, Racing Club recibe a Alianza Lima por la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores. Lamentablemente para los hinchas de la ‘Academia’ el Gobierno de Buenoas Aires decidió este mismo día que los eventos masivos sean suspendido y que los deportivos se jueguen a puertas cerradas.

El gobernador Axel Kicillof anunció la medida que confirma que no se podrán hacer recitales, conciertos, ferias y/o festivales, además de que firmará un decreto que dispone que no se realicen partidos de fútbol con público en la jurisdicción. Esto con el fin de que no se propague el virus COVID-19 que ha sido declarado una pandemia por la OMS.

El primer afectado ha sido el cuadro de Avellaneda que tendrá que jugar sin el apoyo de sus hinchas en este trascendental partido contra los blanquiazules de Perú que buscan, con nuevo técnico, reinsertarse en la Copa Libertadores tras la derrota en el debut ante Nacional

El partido se jugará este jueves 12 de marzo desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN 2 para toda Latinoamérica.