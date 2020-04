El miedo a contraer el nuevo coronavirus alerta a más de 175 países. Al igual que en Perú, otros países tomaron la decisión de declarar una cuarentena para detener la propagación, medida que impacta directamente a distintas industrias, como la del cine. Así lo revelan las taquillas de películas estrenadas entre enero y marzo.

Incluso las entregas más populares de todo el mundo también se vieron afectadas. La cinta “1917” recaudó US$ 56.4 millones; “Star Wars: el ascenso de Skywalker”, US$ 39.3 y “Jumanji”, US$ 36.6 millones, de acuerdo a la compañía de investigación de marketing Comscore. Producciones como “El hombre invisible” o “Bloodshot” lograron US$ 12 millones y US$ 22 millones respectivamente.

Nuevo panorama y cambios

Con la audiencia dentro de sus casas y la incertidumbre rodeando las salas de cine, Hollywood realizó un anuncio sin precedentes. La comedia romántica de Paramount, “The Lovebirds”, se saltará la gran pantalla grande y se estrenará directamente en Netflix, informó el portal El Universo.

Poco antes Universal anunció que futuros títulos como “Trolls World Tour” estarían disponibles en streaming al mismo tiempo que en salas. Por su parte, Disney informó que adelantaría el estreno de películas que ya pasaron por el cine, como “Frozen 2”, a su plataforma Disney+.

Sin embargo, grandes estrenos como “Rápidos y furiosos”, “Viuda negra” y “Mulan” fueron pospuestos. Esta última auguraba su éxito en China, afirmó el portal Infobae, pues su protagonista es de aquel país.

Se estima que los cines del mercado chino perdieron US$ 2.15 billones en lo que va del año, aseguró Infobae.

“El contenido tendrá que diversificarse y las productoras deberán explorar nuevas formas de llegar al público sin que esto represente una amenaza”.



Números rojos

Los costos por cambios de fechas de estreno serán considerables. “Sin tiempo para morir”, la última aventura de Daniel Craig como agente 007, supondrá hasta US$ 50 millones para MGM Studios.

Esto responde, sobre todo, a la gran carga publicitaria invertida en la película número 25 de la saga de James Bond, según La Vanguardia.

La misma fuente señaló que en una taquilla sin coronavirus la cinta podría recaudar aproximadamente US$ 1,000 millones.

Paramount también se verá afectada por el aplazamiento de “Un lugar tranquilo 2”, cuya llegada a los cines iba a tener lugar el viernes 20 de marzo. Se calcula que la productora perderá US$ 30 millones.

Las sumas de estos factores hicieron que la taquilla mundial perdiera US$ 7 mil millones, su mayor caída en veinte años, afirmó La Vanguardia.

Producciones en pausa

Las grabaciones de decenas de series como “Euphoria”, “El cuento de la criada”, “The Walking Death” o “Stranger Things” se paralizaron por este contexto. Esto trastoca los planes de las productoras para sus nuevas entregas.

“Se suponía que la cuarta temporada saldría a principios del 2021. El estreno probablemente será retrasado”, declaró David Harbour, el actor que da vida a Jim Hopper en “Stranger Things”.

Entre tanto, HBO anunció el aplazamiento de la serie “Patria” debido a la crisis sanitaria. Esta se encontraba en la fase de posproducción y su estreno estaba previsto para el 17 de mayo. Otras producciones de la plataforma también tendrán que esperar.





Un paso atrás. Durante las últimas dos semanas China decidió reabrir gradualmente su vasta red de 70,000 pantallas de cine en vista de que los contagios por covid-19 disminuyeron. Sin embargo, el Gobierno optó por cerrarlas nuevamente sin proporcionar mayores explicaciones, informó el portal The Hollywood Reporter.