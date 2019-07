La Copa América de Brasil 2019 en cinco polémicas

A continuación, las cinco mayores controversias de la 46ª edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

1. Bronca con el VAR.

Una de las novedades de esta edición fue la implementación del VAR, con el precedente de la exitosa experiencia en el Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, el resultado final no ha sido el esperado. Jugadores y técnicos de diferentes selecciones se han quejado de la demora en la toma de decisiones y de la falta de un criterio único sobre cuándo el VAR entra o no a revisar las jugadas.

Especialmente duras fueron las críticas de Argentina y del delantero Lionel Messi, quien acusó al árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano de no pitar dos penaltis a favor de su selección, y de no revisarlos en la pantalla del VAR durante las semifinales contra Brasil.

El astro argentino achacó entonces el error a que Brasil "maneja" la Conmebol.

En el partido por el tercer puesto, Messi fue expulsado y volvió a cargar nuevamente contra el arbitraje y la Conmebol al afirmar que la "Copa América estaba armada para Brasil" y que no fue a recoger la medalla de bronce porque no quería "formar parte de esa corrupción".

2. Mal estado del césped y fallos de logística

El pésimo estado del césped en algunas de las canchas también ha sido una demanda recurrente.

Rara vez las selecciones pudieron entrenarse en los estadios en la previa de sus partidos. El Arena Fonte Nova de Salvador y el Arena do Gremio de Porto Alegre fueron dos de los recintos -de un total de seis- que más críticas recibieron.

Lionel Messi, Diego Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani y algunos seleccionadores como Tite, Lionel Scaloni, Carlos Queiroz o Félix Sánchez clamaron contra las malas condiciones de las canchas.

Por otro lado, algunos jugadores, como el central brasileño Thiago Silva, también criticó la logística de los hoteles de concentración, en ocasiones muy retirados de los estadios.

De hecho, el partido de cuartos de final entre Colombia y Chile tuvo que retrasarse veinte minutos a petición de la Roja por el intenso tránsito para llegar al Arena Corinthians de Sao Paulo.

3. Invitación a Catar y Japón

"La Copa América debe ser solamente para selecciones sudamericanas", señaló el seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, apenas una semana después del inicio del torneo.

Brasil 2019 tuvo como invitadas a Catar y Japón. La razón oficial de su presencia fue porque eran el último campeón y subcampeón de la Copa de Asia, respectivamente, y además albergarán en sus territorios los dos próximos grandes eventos deportivos: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial de Fútbol de Catar 2022.

En esta Copa América ninguno de los dos combinados pasaron de la primera fase. Dudamel expresó su disconformidad con la presencia de ambas selecciones y consideró "una falta de respeto" que Japón le "haya restado importancia a la competición trayendo jugadores en mayoría de la Sub'23".

4. Gradas medio vacías y precios altos de las entradas

Los estadios medio vacíos en varios de los 26 partidos del certamen han contrastado con las cifras divulgadas por la propia Conmebol, que asegura que el balance general es "positivo".

Según la entidad, unas 900,000 personas acudieron a los estadios durante el torneo. La mejor asistencia fue en la final del Maracaná al contabilizar cerca de 70,000 espectadores.

Hugo Figueredo, director de Competiciones de la Conmebol, consideró que la Copa América de Brasil ha sido "la mejor de la historia", pese a la mala entrada en muchos de los partidos y las quejas, incluso de los jugadores, por los altos precios de los boletos.

Los 38.7 millones de reales (unos US$ 10.1 millones) recaudados en la final entre Brasil y Perú representaron récord de ingresos para el fútbol brasileño en un partido, superando los 22.4 millones de reales (unos US$ 5.8 millones) del encuentro inaugural que disputaron Brasil y Bolivia en el Morumbí de Sao Paulo, que estuvo lejos de llenarse.

5. Cuartos de final sin prórroga

También fue motivo de denuncia el hecho de que en los cuartos de final se pasara directamente a los penaltis, en caso de empate una vez finalizados los 90 minutos de tiempo reglamentario.

"No entiendo cómo en una competición importante como ésta no hay prórroga en los cuartos de final, ¿cuál es la diferencia para semifinal o final? O la pones o no la pones", dijo Thiago Silva.

Al defensa brasileño le secundó el seleccionador argentino, Lionel Scaloni. "No estoy de acuerdo de que en cuartos de final no haya habido prórroga", opinó.