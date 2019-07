Conozca cuánto tuvo que invertir Estados Unidos para llegar a la luna

La llegada a la luna por primera vez fue uno de los momentos más importantes en la historia de la astronáutica. No obstante, como todo este tipo de proyectos aeroespaciales, para este también se necesitó una importante inyección de dinero. LR le cuenta cuáles fueron esas sumas que se movieron y cuáles son las que actualmente se destinan a este tipo de proyectos.

Lo primero que hay que aclarar es que para dicho momento, una de las cosas que estaban en juego era la visión de poder frente al mundo, que para esta época se dividía en seguidores de Estados Unidos y Rusia. Este motivo llevó a que la carrera espacial fuera imperante para el gobierno de turno del país norteamericano y que se invirtiera cerca de 4.4% de su presupuesto. Según expertos de la Nasa, este presupuesto ha ido disminuyendo gradualmente y, para cierre de 2000, era de solo 1%. Actualmente, se estima que está en aproximadamente 0.5%.

Ahora bien, si se tiene en cuenta el porcentaje del Producto Interno Bruto que se gastó en los esfuerzos por llegar a la luna, y se quisiera mantener esta misma proporción para el equivalente a hoy en día, este correspondería a US$ 702,344 millones, según cifras de la investigadora.



¿Valió la pena la inversión? Sí, de acuerdo con el divulgador de astronomía del Planetario de Bogotá, Germán Puerta. “La carrera espacial sirvió para la llegada de diferentes elementos, desde teléfonos y telecomunicaciones hasta bloqueadores solares. En este momento debe haber cerca de 5,000 satélites rondando el espacio”, agregó Puerta.



Entre las inversiones hechas para la llegada a la luna, el proyecto Apolo, bandera bajo la que pisó la luna Neil Armstrong, tuvo un costo, para esa época, de US$ 25,778 millones, cifra que, si se hace el mismo ejercicio, equivaldría aproximadamente a US$ 263,790 millones a precio actual y a más de US$ 641,411 millones, si se toma como porcentaje del PIB de Estados Unidos.



Adicionalmente, otros proyectos que fueron importantes durante este camino, como el de Gemini, tuvo un valor aproximado de US$ 1,287 millones. Si bien esta cifra parece menor, para hoy esta correspondería a más de US$ 14,000 millones. Además, en programas de robótica lunar, se invirtió lo equivalente a US $10,227 millones en la actualidad, según las cifras de la investigadora.

