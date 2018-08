Cifras para entender la Feria de Libro de Lima: un balance y una tarea pendiente

Una edición más de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL) ha pasado a la historia con números positivos. A pesar de que las cifras crecen ligeramente, lo hacen de manera sostenida. En cuatro años, la asistencia pasó de poco más de 500,000 asistentes (2015) a los 565,000 de este año (3% más sobre 2017).

En cuanto a la venta de libros, esta marcó un nuevo récord al llegar a los S/ 19 millones. Este número también creció durante el mismo periodo y al menos S/ 2 millones más a diferencia de lo recaudado el año previo.

“Hay una avidez por este tipo de espacios”, comentó a un medio local José Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro (CPL).

El ejecutivo también resaltó la presencia del presidente Martín Vizcarra en la inauguración, así como otras autoridades. No obstante, mostró su preocupación sobre el futuro de la nueva Ley del Libro. “Pido a autoridades implicadas que lo aprueben rápido porque los beneficios tributarios se vencen el 11 de octubre”, sostuvo.

Comparativa regional

La asistencia de la FIL supera por poco a la registrada por la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo). Este evento, uno de los más importantes de la región, llevó en su última edición a 550,000 personas. Sin embargo, aún falta mucho para igualar a las dos grandes ferias: la de Guadalajara, con 814,000 visitantes y la de Buenos Aires con 1’118,000 lectores.

Géneros predilectos

En cuanto a las preferencias de los lectores, los rankings de libros más vendidos de las editoriales más grandes del mercado, Planeta y Penguin Random House, tienen a la novela, el género periodístico, ensayo y los textos de superación personal entre los más solicitados.

Esta lista evidencia un ligero cambio en los gustos del lector promedio. Hace dos años, por ejemplo, el mismo conteo era dominado por libros escritos por youtubers y los de autoayuda (Gestión 02.08.2016).

Otro detalle a tener en cuenta es la nacionalidad. Si miramos el ranking de Penguin, el 100% de autores son peruanos. Hace dos años, los cinco primeros puestos de la misma editorial eran extranjeros. El caso de Planeta es similar: cuatro de cinco escritores son peruanos.

En cuanto a las otras editoriales, estas se distinguen por su oferta dirigida a nichos.

En el ranking de Océano, por ejemplo, destacan dos clásicos de la literatura (“El Principito” y “Lolita”), pero elaborados en ediciones especiales en su diseño.

En cuanto a Pesopluma, su público tiene predilección por la poesía (“Vox horrísona” de Luis Hernández ha sido el poemario más vendido). En tanto, en SM, sus lectores son niños y adolescentes.

Bestsellers y longsellers

Mario Vargas Llosa, Renato Cisneros, Gastón Acurio y Marco Avilés comparten una característica. En los rankings anuales de sus editoriales son fijos entre los escritores más solicitados.

“Consideramos best seller un libro que en un año vende más de 8,000 ejemplares”, dice Fernanda Castillo, gerente editorial del Grupo Planeta Perú.

Algunos de ellos son, además, long sellers. Es decir, la demanda por sus libros va más allá de un año. Por ejemplo, “Bravazo”, de Acurio, aparece por segundo año consecutivo en el conteo. Lo mismo sucede con “La distancia que nos separa”, de Cisneros y “De dónde venimos los cholos”, que vuelve a la lista luego de dos años.

La Feria del Libro de Lima registró récords de asistencia. Fue, pues, la presencia de las figuras notables de las letras lo que atrajo a nuevos visitantes al Parque de Los Próceres. Esta creciente demanda debiera, sin embargo, poner la mira en tres aristas en particular: la urgencia de contar con un recinto no temporal, la necesidad de una nueva ley del libro que nos alinee a otros países de la región y la importancia de dotar de mayor espacio a nuevas editoriales y editores independientes.

La feria más concurrida de Lima es puesta así bajo la lupa de autores peruanos.

Récords de asistencia que ponen la mira en la ley del libro

ALONSO CUETO ALONSO CUETO

El autor de “La hora azul” expresó su entusiasmo ante el incremento de visitantes, con lo cual la más reciente edición de la FIL-Lima se habría convertido en la más concurrida de su historia. También destacó la presencia de nuevas editoriales independientes. “Hay una clase media emergente muy activa que ve el libro como un vehículo de desarrollo”, consideró. Sin embargo, observó la pertinencia de formular la nueva ley del libro. “Es un tema que nos tiene por detrás de los demás países latinoamericanos (...) Si no ocurre, podrían subir de precio”. En cuanto a la feria, si bien destacó la calidad de los autores invitados y la aparición de nuevas voces peruanas, lamentó que esto no se dé en un recinto estable, sino temporal.

La necesidad de un recinto ferial que no sea solo una ilusión

GIOVANNA POLLAROLO GIOVANNA POLLAROLO

La poetisa, ensayista, narradora y guionista peruana destacó la programación que se contempló en la FIL-Lima. Esto es, desde los temas abordados en las mesas o conversatorios hasta los autores invitados y las presentación de nuevos títulos. Sin embargo, precisó que se requiere un espacio ferial como los hay en Buenos Aires o Bogotá. Si bien la autora de “Toda la culpa la tiene Mario” destacó en esa línea los esfuerzos que hace la Cámara Peruana del Libro “para convertir un parque en una construcción que nos cree la ilusión de estar en un edificio“, una vez que el visitante continúa su recorrido a lo largo de pasillos, baños o cafés, “descubre que bajo el tapizón hay grass y entonces la ilusión se desvanece”.

Conquista editorial, no solo de pan de vive el hombre

Luis Jochamowitz Luis Jochamowitz

El autor de “Ciudadano Fujimori” resaltó que lo mejor de la FIL-Lima fue su público: auditorios repletos, pasillos donde casi no se podía caminar, colas interminables para oír a algún escritor. “Parece algo insólito en Lima, pero es un hecho comprobado y repetido”, dijo en conversación con Gestión. “Me gustaría saber si este año la FIL-Lima superará a Mistura. De ser así deberíamos de comenzar a pensar que no solo de pan vive el limeño”. Asimismo, aunque indicó que el recinto ferial estuvo adecuadamente acondicionado, encontró urgente la construcción de un lugar para grandes ferias y exposiciones en la ciudad. Acto seguido, cuestionó: “El alcalde Luis Castañeda pudo haber hecho ese recinto en lugar de uno de sus inútiles by pass”.

La urgencia de escuchar nuevas voces

MARCO AVILÉS MARCO AVILÉS

“Hay mucho por hacer todavía en diversidad y tolerancia en el mundo de los libros”. Y es que, según relata el autor de “No soy tu cholo”, atravesó junto a sus ponentes la mala experiencia de haber sido expulsado antes de que la charla que presidía concluyera. “La CPL tardó 5 días en disculparse pese a testimonios públicos”, dijo.

Al margen de ello, destacó la afluencia del público y las mesas sobre feminismo y violencia de género. Asimismo, indicó que podría haber una mejora no solo con un cambio generacional en la organización, también con que los editores y editoriales jóvenes tomen más espacio. Agregó la necesidad de poner en vitrina la literatura afroperuana así como géneros menos comerciales, como la poesía.

Un espacio ad hoc para independientes

GUSTAVO RODRIGUEZ GUSTAVO RODRIGUEZ

“Observar a tanta gente en esta edición confirma la necesidad de más espacios públicos culturales para las familias”, señaló el autor de “Madrugada“. Bajo esa premisa, destacó que el avance más significativo sería desarrollar un espacio ferial digno de una ciudad moderna. “Lima fue pionera en tenerlo con la feria del Pacífico y ahora nos contentamos con ser los expertos de la tela estirada”, criticó. Sugirió el desarrollo de un app que les facilite a los visitantes ubicarse en el complejo, así como el diseño de una rotonda para que las editoriales independientes puedan mostrarse de manera más atractiva y compitan desde sus posibilidades con grandes superficies que solo pueden solventar grandes distribuidores y grupos editoriales.