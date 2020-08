El prestigioso portal, Celebrity Net Worth, estima que la fortuna actual de Bruce Willis es de US$ 180 millones. Este portal indica, además, que este actor mantiene buenos ingresos debido a que en su etapa de gloria, películas como 'Duro de Matar' (1988) le dieron mucho reconocimiento a nivel mundial. Según IMDb, esta película recaudó más de US$ 140 millones en la taquilla.

Celebrity Net Worth también indica que Willis llegó a darse el lujo de desembolsar hasta US$ 90 millones en su divorcio con la actriz estadounidense, Demi Moore, en 2000.

La última vez que Bruce Willis fue incluido dentro de la lista que realiza Forbes sobre las personalidades más rentables del mundo fue en 2008. Por esos días, esta revista económica lo colocó en el puesto 29, gracias a sus ingresos mensuales, que llegaban a superar los 41 mil dólares.

La próxima película en la que actuará Bruce Willis será la tercera parte de 'G.I. Joe'. La poca información que se maneja de este filme es que el actor interpretará al general Joseph Colton, uno de los personajes protagónicos y que será estrenada recién en 2016.

Bruce Willis recibió el 16 de octubre de 2006 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Dicho reconocimiento se encuentra, específicamente, en la dirección Hollywood Boulevard 6915. Además, este galardón fue la estrella 2 mil 321 en toda la historia.

Cabe indicar que el actor no solo está activo en el mundo de la pantalla grande, también ha realizado una exitosa carrera como músico. Su primer disco se llamó 'Return of Bruno' y fue publicado en 1987. Luego siguieron 'If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger' (1989) y 'Classic Bruce Willis: The Universal Masters Collection' en 2001.

La web española, Vanitatis.elconfidencial.com, recogió la información de que Willis había adquirido –en octubre del año pasado– una lujosa mansión en Nueva York por US$ 9 millones. El inmueble, donde tranquilamente podría transcurrir una película de acción, tiene 800 metros cuadrados, repartidos entre cinco dormitorios, seis baños, cocina gourmet, bodega, cine privado y gimnasio.

Willis también es coleccionista de autos lujosos. Uno de los más importantes que tiene es un Cadillac Escalade, un carro de 1,88 metros de alto, un motor 6.2 V8 de 409 hp, automático de seis velocidades.

El actor firmó en 2009 un contrato para ser la imagen exclusiva del vodka, Sobieski. El acuerdo al que llegó Willis es que recibiría como símbolo de pago el 3% de acciones que tiene esta empresa.

Willis es una de las estrellas de Hollywood que sufrió de alopecia, enfermedad que es conocida como calvicie y que muchos críticos indican que le ha ayudado a reforzar la caracterización de distintos personajes de acción.

En una entrevista con la revista ‘Fotogramas’ en 2011, el actor admitió que este tema ya era del pasado y que vivía feliz sin la recordada cabellera que lo hizo famoso en los ochentas. “El aspecto que tengas no importa demasiado. Más que nada, porque no es lo que provoca que la gente te quiera más o menos”, contó.