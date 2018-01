7 libros que te harán una persona más equilibrada

- / -

FOTO 5 | “No dividas la diferencia” de Chris Voss. Este libro no es tan corto pero es sorprendente. Voss es un ex negociador del FBI y en este libro trata sobre sus años como tal a la par que analiza la psicología de los casos que tiene en su experiencia. Por ejemplo, se explica por qué uno debe enfocarse en qué es lo que quiere la otra parte de la negociación y cómo esto ayuda a obtener el resultado deseado, y cómo incentivar a que la otra parte diga que no para que finalmente diga que sí.