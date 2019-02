Cinco CEO que se despiertan después de las 10:00 a.m.

La frase que usted escuchaba de pequeño “al que madruga Dios lo ayuda” parece que no era del todo cierto, al menos, para algunos reconocidos directivos ejecutivos (CEO) , que gozan del éxito incluso despertándose mucho más tarde que cualquier trabajador común y corriente.

Siempre hemos sabido que el éxito estaba relacionado con los madrugadores, al punto de ser considerado más inteligentes y tremendamente ambiciosos. Incluso, Benjamin Franklin dijo alguna vez que “llegar temprano a la cama y levantarse temprano, hace que un hombre sea saludable, rico y sabio”. Sin embargo, parece que esta perspectiva está cambiando.

Aunque aún existen directores ejecutivos que siguen madrugando, como el ahora ex presidente ejecutivo de PepsiCo, Indra Nooyi y Tim Cook de Apple, por ejemplo; que saltan de la cama a las 4:30 a.m. a más tardar. Evidentemente, no todos están programados para ser madrugadores.

Diversos especialistas señalan que ser productivo en su trabajo no tiene que significar necesariamente empezar su día muy temprano. De hecho, algunos de los CEO más exitosos administran de diferente manera sus horarios. A continuación les dejamos con la lista de cinco personas que crean con éxito mientras algunos ya están durmiendo. Y por supuesto no madrugan.

AARON LEVIE

Director general de la empresa de nube empresarial Box, se duerme a las 3 a.m. y se despierta no antes de las 10 a.m.

Su rutina de la mañana puede sonar familiar: "Sé que no es una buena práctica, pero leo el correo electrónico”, dijo en una entrevista con Fast Company. "Estoy en la cama durante 30 minutos deslizando, respondiendo y eliminando" agregó. Su productividad se basa en siestas y mucho café.

Aaron Levie duerme a las 3 a.m. y se despierta no antes de las 10 a.m. (Foto: AFP)

ALEXIS OHANIAN

Cofundador de Reddit, tiene hábitos de sueño similares a Levie y se levanta a las 10 a.m. también. Sin embargo, sí limita el tiempo frente a la pantalla cuando se acuesta. "Trato de no tener la computadora en el dormitorio", dijo a Fast Company.

Esto es algo que puede probar si no mantiene las horas de trabajo tradicionales.

PHARRELL WILLIAMS

El productor discográfico no usa una alarma para despertarse, sino que confía en los hábitos naturales de sueño de su cuerpo. “Hago llamadas telefónicas desde las 10:30 am hasta el mediodía. Normalmente entro al estudio entre las 12 y 1 p.m. Trabajo de 1 o 2 a 9 o 11 p.m. todos los días", reveló a Fast Company.

MARK ZUCKERBERG

El creador de Facebook es más lobo que madrugador. En los primeros días de la red social, se despertó incluso más tarde, pero desde que tuvo una hija, Zuck comenzó a despertarse alrededor de las 8 a.m. "Nunca fui una persona de la mañana" dijo una vez en una sesión de preguntas y respuestas.

WARREN BUFFET

CEO de Berkshire Hathaway, cuyo patrimonio neto es de más de 84 mil millones de dólares, le gusta dormir tranquilo. "Por lo general, dormiré ocho horas por noche. No tengo ganas de ir a trabajar a las 4 de la mañana", contó en una entrevista para PBS.