10 razones que pueden hacer fracasar las negociaciones con tu inversor

- / -

FOTO 8 | Falta de afinidad con el resto de inversores “Invertía otro business angel u otro inversor con el que no tenía afinidad”. Este es el argumento que aluden algunos para retirarse de una ronda de financiación. No obstante, el estudio destaca que “los inversores no parecen especial­mente difíciles en cuanto a su disposición para coinvertir, ya que la presencia de otros inversores ‘non­gratos’ solo es considerada relevante por menos del 10 %”.