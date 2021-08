WhatsApp Web está descargado en diversos ordenadores, pero se diferencia en algunas opciones con su versión de aplicativo móvil como el poder fijar cualquier conversación, algo que no se puede realizar tan fácilmente desde WhatsApp Beta para escritorio. Para esto hay un truco que permite hacerlo de manera muy sencilla.

¿Para que sirve la función que permite fijar chats? si es un usuario que habla con varios contactos al día, entonces debe ser muy difícil encontrar la conversación de una persona a la que le da más prioridad. Cuando fija un chat de importancia para usted, este permanecerá siempre en la parte superior del aplicativo y arriba de todos, sin importan la hora en la que hayan hablado por última vez.

Muchos usuarios en el mundo cuentan con la versión Beta de WhatsApp para probar las nuevas herramientas antes de que sean lanzadas de manera oficial. Cuando ingresa con la beta a WhatsApp Web, esta última le mostrará la palabra ‘Beta’ en la parte superior. Si tiene conversaciones fijadas en la app móvil no tendrá el mismo efecto para la versión de escritorio, quiere decir que las conversaciones dejarán de estar fijadas.

Aunque en WhatsApp Web oficial sí puede fijar las conversaciones, en la beta no es posible y si lo intenta aparecerá el siguiente mensaje: “Todavía no está disponible la opción de fijar chats en la versión beta para uso en varios dispositivos de WhatsApp Web”. Hay para obligar a fijar los chats este consiste en descargarte una extensión de Google Chrome denominada ‘WA Web Plus para WhatsApp’.

Mensaje de WhatsApp Web Beta (Foto: Mag)

Pasos para instalar la extensión de Chrome

Desde una computadora o portátil ingresar a este enlace para descargar la extensión

para descargar la extensión Ahora, presionar en ‘Añadir a Chrome’ y luego se abrirá una mini ventana en donde tendrá que pulsar en ‘Agregar extensión’.

Listo, en esta parte hacer clic en el ícono del rompecabezas (Extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho, al costado de la foto de perfil de Gmail.

Se abrirán todas sus extensiones de Chrome, pero, buscar ‘WA Web Plus para WhatsApp’ y apretar los tres puntos verticales del lado derecho.

Se desplegarán algunas opciones y presionar en ‘Fijar’.

Si se da cuenta ahora en el extremo superior derecho saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esa es la extensión que acaba de instalar.

Cómo fijar chats en WhatsApp Web Beta

Presionar el ícono de la extensión instalada.

Luego, se abrirán varias opciones y tiene que escoger la que dice ‘Pin unlimites chats (Web Only).

Abajo se habilitará una barra en donde debe escribir el nombre del contacto y después apretar en ‘Save’.

¿Tiene algún problema con WhatsApp? ¿Necesita reportarlo? Si tiene algún tipo de inconveniente, entonces deberá escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.