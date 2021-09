La aplicación de mensajería WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable para el día a día, pues por ella se pueden enviar todo tipo de archivo multimedia como documentos Word, Excel, PDF, PPT, etc.; además es un apoyo para los negocios. Sin embargo, muchos mensajes llegan en momentos donde no se puede responder o ya acabó el horario laboral. Para no ignorarlos, la respuesta automática es una gran opción.

Para crearlos desde su móvil Android o iOS de iPhone no hay necesidad de instalar aplicaciones externas en la Google Play o Apps Store. Es importante aclarar que esta función solamente puede encontrarla en WhatsApp Business, una versión de la app estable dirigida a los emprendedores o personas que ya tienen un negocio en marcha.

Cómo crear un mensaje de respuesta automática

Primero, abrir la aplicación y presionar los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Ahora, elegir la opción ‘Herramientas’ para empresas y luego ‘Mensaje de ausencia’.

Activar la opción ‘Enviar mensaje de ausencia’ y después presionar en ‘Mensaje de ausencia’ para redactar el mensaje automático.

Por ejemplo podría ir: “En este momento no estamos disponibles, pero, responderemos tu mensaje los más pronto posible. Muchas gracias por contactarnos” .

. El siguiente paso es ir a la sección ‘Horario’ y marcar ‘Fuera del horario comercial’.

Posteriormente, ir a la sección ‘Destinatarios’ y elegir ‘Todos’.

Finalmente, tocar en ‘Guardar’. Los mensajes de ausencia solo se enviarán si el teléfono tiene una conexión a Internet activa (importante).

Mensaje de ausencia (Foto: Mag)

¿Tiene algún problema con WhatsApp? ¿Necesita reportarlo? Si tiene algún tipo de inconveniente, entonces deberá escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puede hacer la misma solicitud desde su iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesita hacer una consulta general, puede rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberá colocar su número de teléfono, además del código de su región, y luego escribir su mensaje luego de identificarse.