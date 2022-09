Así, encontramos a: Web3, conectividad avanzada, Inteligencia Artificial (IA) aplicada, computación en la nube y perimetral, tecnologías de realidad inmersiva, industrialización del aprendizaje automático, desarrollo de software de última generación, tecnologías cuánticas, arquitecturas de confianza e identidad digital, futuro de la bioingeniería, futuro de energías limpias, futuro de la movilidad, futuro de las tecnologías espaciales y futuro del consumo sostenible.

El equipo de McKinsey Technology Council -encargado de realizar este informe- recopiló datos sobre cinco medidas tangibles de actividad: patentes (innovación), investigación, noticias, búsquedas e inversión.

¿De qué se trata el Web3?

Según el informe de Mckinsey & Company, el Web3 incluye plataformas y aplicaciones que permiten cambios hacia una futuro, como un internet descentralizado con estándares y protocolos abiertos mientras se protegen los derechos de propiedad digital, ofreciendo a los usuarios una mayor propiedad de los datos y de controlar cómo estos se monetizan, y generan nuevos modelos de negocio.

Algunas expertos afirman que la web3 transformará internet tal como la conocemos, ya que le quitará poder a los actores tradicionales, y le dará paso a una nueva economía digital sin intermediarios.

Según un informe de The New York Times, las plataformas web3 podrían brindarles a los creadores y usuarios una manera de monetizar sus actividades y contribuciones de una forma que las megaplataformas actuales no lo hacen.

“Web3 representa un nuevo paradigma de negocio; de pay-to-play y free-to-play, today to play-and-earn (...) en un modelo de jugar y ganar donde los jugadores ganan activos digitales en el juego (por ejemplo, NFT, tokens en el juego) mientras juegan y pueden monetizar fácilmente estas recompensas a través de redes o intercambios entre pares”, destaca el informe.

¿Cómo pueden los líderes comenzar a interactuar con Web3? El documento sugiere eeevaluar su modelo de negocio, cadena de valor e industria del ecosistema para entender por dónde puede ocurrir la interrupción de Web3.

“Del mismo modo, deben estar atentos a la subida de nuevos competidores y negocios modelos en industrias que aprovechan Web3 (por ejemplo, monedas estables, criptomonedas pagos) que impugnarán la status quo”, se menciona.

Tecnologías de realidad inmersiva

En línea con lo anterior, otra tecnología es la la de realidad inmersiva. “Permiten la interacción en mundos virtuales. Algunas de las formas de realidad inmersiva son la computación espacial, la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, los sensores en el cuerpo y fuera del cuerpo, hápticos y servicios de localización”.

La inversión en esta tendencia durante el 2021 fue de US$ 30.000 millones, habiéndose recuperado a comparación de años anteriores. Adicionalmente, las industrias que han sido pioneras en nuevas aplicaciones son las de las tecnologías de la información y electrónica, los medios y entretenimiento, y venta minorista; mostrando apenas una tasa de adopción de nivel 1.

