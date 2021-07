New World de Amazon ya está disponible en pre compra en la plataforma Steam y se ubica como el videojuego más vendido en la última semana; aún cuando su lanzamiento oficial es el 31 de agosto del 2021.

El juego contará con dos versiones, Estándar y Deluxe, y esta última incluirá contenido adicional muy variado. Los jugadores que realicen la pre compra recibirán beneficios luego de la fecha de lanzamiento.

De acuerdo con Amazon, el videojuego que estará disponible solo para PC explora un emocionante MMO de mundo abierto de peligros y oportunidades en el que los jugadores forjarán un nuevo destino como un aventurero que naufraga en las costas de la isla sobrenatural de Aetérnum; ofreciéndoles una variedad de oportunidades para luchar, recolectar recursos y forjar equipo entre la naturaleza salvaje y las ruinas de la isla.

Los jugadores podrán avanzar en el juego como quieran y podrán personalizar las partidas según sus preferencias gracias a nuestros sistemas de armas, atributos y progreso de habilidades. No obstante, deben tener en cuenta que los misterios de Aetérnum son tan oscuros y profundos como su historia.

Los gamers a medida que avanzan en el juego podrán descubrir la verdad oculta de una isla poblada por extraños habitantes durante milenios. Conforme avancen en Aetérnum, la belleza, el peligro y la oportunidad se presentarán en cada esquina; teniendo que valerse de sus habilidades para sacar el mayor partido a los tesoros de la isla y sobrevivir a sus horrores.

Sin embargo, los jugadores que ya tienen acceso al nuevo título de Amazon, New World, han informado que sus tarjetas gráficas RTX 3090 están ‘muriendo’ tras solo 15-30 minutos de jugar al juego.

Requisitos del sistema para jugar New World (Foto: Amazon)





Los videojuegos más comprados

A New World, le siguen Orcs Must Die! 3, Battlefield 1, Grand Theft Auto: V y Days Gone como los videojuegos más vendidos respectivamente.

Orcs Must Die! 3 es un videojuego de defensa de torres de acción de 2020 desarrollado y publicado por Robot Entertainment.

Battlefield 1, es un videojuego de disparos en primera persona ambientado en la Primera Guerra Mundial y ofrece diferentes modos de juego, tantos en línea, como para un solo jugador.

Grand Theft Auto: V es un videojuego de acción-aventura de mundo abierto desarrollado por el estudio Rockstar North y distribuido por Rockstar Games.

Days Gone es un videojuego de acción-aventura y horror de supervivencia, desarrollado por el estudio SIE Bend Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment para PlayStation 4 y Microsoft Windows.