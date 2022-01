Tras un 2021 con retrasos en las entregas de algunos videojuegos, el 2022 se tendrá a Dying Light 2, Sifu, Edge of Eternity, The King of Fighters XV, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon: Arceus, entre otros.

Giancarlo Lovera López, desarrollador de videojuegos y fundador del estudio BraveWolf, comentó que este 2022 los videojuegos de supervivencia seguirán llevándose gran parte del protagonismo.

“Uno de los más esperados sería The Day Before que se centra en una ciudad devastada por una pandemia, o también podemos ir al viejo oeste con Wild West Dynasty; mientras que en IXION tenemos la misión de guiar la estación espacial hacia un nuevo hogar para la humanidad”, comentó.

Este videojuego presentó este miércoles un nuevo trailer, en el que se ven gráficos e iluminación realista. Nvidia difundió el video en la conferencia del CES 2022, la feria tecnológica que se celebra en Las Vegas.

“Además de estas novedades, los juegos de disparos tendrán un año grandioso con nuevos lanzamientos y grandes actualizaciones para los juegos actuales. Sin duda será un año de muchas novedades y de mucha competencia. Valve lanzará la consola Steam Deck, una nueva propuesta que llevará los juegos de PC a una experiencia portátil”, agregó.

La PC portátil de Valve, es muy esperada y en un principio se esperaba su llegada para fines del 2021. Sin embargo, la compañía retrasó su lanzamiento y se espera llegue en febrero de 2022.

El desarrollador de videojuegos dijo además que como parte de la expansión de la industria del gaming para llegar a más personas, se verán más servicios de juegos en la nube, “una alternativa que permite al jugador poder jugar videojuegos de última generación mediante una transmisión, como si de un video de YouTube se tratase”.

Gary Rojas, profesor de Posgrado en Diseño Organizacional y Dirección Estratégica de Pacífico Business School, comentó a gestion.pe que a partir del metaverso las oportunidades de negocios en esa dimensión se están reconfigurando a como lo conocemos.

“Hay casos de compras de elementos o “participantes” que luego se venden y son transaccionados mediante criptomonedas dentro de los juegos. Es decir, no solo es el juego, sino también oportunidades de negocios, conexión entre personas y mayor desarrollo de iniciativas para todos; y a todo eso se suma lo de los tokens digitales”, precisa.

Cabe precisar que Samsung ha creado una nueva plataforma llamada “Gaming Hub” que será compatible con los servicios de juegos en la nube más populares, como: Stadia, GeForce Now y Utomik.

Otra tendencia que se dará con más fuerza en la industria de videojuegos son las criptomonedas y los NFTs. “Y es que grandes empresas como Square Enix, Epic Games y Ubisoft han dado el visto bueno a esta nueva tendencia, y planean implementar economías basadas en NFTs para futuras entregas”, detalló Lovera.

Recientemente, Yosuke Matsuda, presidente de Square Enix, dijo que los NFT y la tecnología blockchain, son algo que cada vez es más comentado en el mundo de los videojuegos y que espera “se conviertan en una tendencia importante en los videojuegos en el futuro”.

Los NFT son objetos digitales o información que se almacenan en una cadena de datos, permitiendo la compra y venta de estos NFT, por ejemplo, apariencias, armas o personajes de un videojuego.

DarkStory

El desarrollador de videojuegos comentó además que este año, como estudio, buscarán ir más allá con DarkStory y expandir el juego al mercado europeo.

“Gran parte del público actual pertenece a este continente a pesar de las limitaciones técnicas. Nuestro objetivo es poder dar este salto en la plataforma rusa MyGames. Además de esto tenemos planeado una gran actualización de contenido para DarkStory en el abril, y también tenemos un nuevo videojuego móvil que será publicado a mediados del 2022″, precisó.

