Los meses de verano son aprovechados por los hackers y ciberdelincuentes por lo que los usuarios deben estar preparados ante cualquier amenaza digital o ciberataque.

Barry Spielman, director de Marketing de Producto de Allot, brinda siete algunos consejos para disfrutar de unas vacaciones tranquilas y minimizar posibles ataques digitales en estos meses de verano:

1. Antes de irte de tu lugar de teletrabajo, no compartas claves ni accesos de ningún tipo. Verifica que todo el material que puedan necesitar tus compañeros durante tu ausencia esté en carpetas compartidas, de modo que no necesiten acceder a tu computador.

2. Cuando te vayas de viaje, lleva tu laptop en cabina si viajas en avión . Nunca lo factures con el equipaje de bodega, pues puede ocurrir un robo o simplemente un golpe que lo estropee.

3. Desactiva el GPS , excepto cuando lo estés utilizando, para no revelar cada uno de tus movimientos. Tampoco des información sobre tu paradero exacto en redes sociales.

4. No te conectes a redes wifi abiertas . Aún en la aparente seguridad de un hotel, alguien conectado a la misma red puede leer tus correos, acceder a tu dispositivo y robar tus datos si hace uso de softwares maliciosos.

5. No uses ordenadores ajenos . Si debes hacerlo por una urgencia, no aceptes ‘guardar datos’ en el navegador y, al terminar, borra el historial de navegación, las cookies y archivos de ‘logs’.

6. Cuando vuelvas a casa de tu viaje, verifica tus movimientos para detectar cualquier acceso indebido , en especial a tus cuentas bancarias o a cuentas sensibles. Cuando alguien inicia sesión en alguna cuenta tuya, y no se ha hecho desde el dispositivo habitual se suele notificar.