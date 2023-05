La herramienta de IA generativa como ChatGPT nos ha hecho más fácil la búsqueda de información, pero ¿si es aprovechado por los estudiantes? Algunos expertos consideran que usar el ChatGPT puede aumentar los plagios en la presentación de sus trabajos, pero también puede motivar a los estudiantes a ser más rigurosos en su análisis.

Ese es el caso de William Mustto, joven de 22 años ,estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, que utiliza ChatGPT para buscar información, contrastar, analizar y así sacar sus propios argumentos.

“Lo que hago es buscar información, ver la respuesta que me da y de acuerdo a esa respuesta elaboró un argumento con mi conocimiento, es decir, un análisis breve del tema que estoy buscando, por ejemplo, para el curso de marketing, tuve la oportunidad de preguntarle al Bot sobre el análisis situacional de la empresa Metro y el análisis de su público objetivo”, dijo el estudiante de sétimo ciclo.

Pero, qué pasa si estudiantes de últimos ciclos de la carrera intentan usarlo, ¿en qué curso sería?

Lo más cercano sería en la tesis, ya que demanda tiempo y esfuerzo en la búsqueda rigurosa y profunda de información, y ChatGPT está programado para eso.

Entonces, ¿la herramienta puede lograr terminar una tesis de grado? ¿Se incurriría en plagio o no? Mabel Raza, docente del Departamento Académico de Ingeniería de la Universidad Cayetano Heredia, menciona que utilizar ChatGPT para desarrollar la tesis es incurrir en faltas propias de autoría.

Es decir, el trabajo no demuestra que haya sido hecho por el estudiante, ya que no ha consultado a fuentes oficiales, revisado base datos, en el que pueda encontrar artículos científicos y de esa manera citar autores. El ChatGPT no lo puede hacer debido a que sus respuestas no se basan en una fuente, lo que sí hace es a prender a imitar el lenguaje natural del ser humano con la información que ha obtenido.

En ese sentido, Mabel Raza comenta l as principales razones por las que no se debería usar el Chatbot para realizar una tesis y así no perjudicarse al momento de presentarlo al asesor.

Originalidad

La tesis permite que los estudiantes demuestren habilidades de investigación cómo hacer la revisión bibliográfica, la hipótesis y los objetivos.

Por ello, debe tener un nivel de originalidad y autoría propia. En caso el estudiante utilice el ChatGPT y no cite que ha usado la herramienta, estaría cometiendo plagio.

“De esa manera el estudiante está asumiendo que ha hecho un trabajo, pero que en realidad no lo ha hecho y no ha sido realizado por él”, mencionó Mabel Raza.

Las vallas o limitaciones

Al momento que los estudiantes consultan algunas ideas o conceptos relacionados a su tema de tesis en ChatGPT, l o que genera la IA son, en su mayoría, respuestas inexactas o erróneas.

“Si le preguntas sobre la bibliografía o la fuente en donde ha extraído la información, este (ChatGPT) lo genera pero cuando lo validas te das cuenta que no existen estos artículos o autores que mencionó la IA”, sostuvo Raza.

Pero, ¿por qué hay limitantes? Según la investigadora, t odavía la herramienta de IA está en un proceso de mejoría en cuanto al enriquecimiento de su modelo basado en la recopilación de datos que son extraídos de Internet.

Justamente, por extraer toda esa información, recopila las que son confiables o tiene autoría, pero también las que son vagas o imprecisas.

“Al extraer toda la información, se filtra informaciones que no son confiables, es decir, cuando se desconoce de dónde ha provenido o quien lo ha hecho”, resaltó.

Inhibe la interacción

Durante el desarrollo de una tesis, los estudiantes acostumbran a consultar a profesores o compañeros, que han terminado el proyecto, sobre el marco teórico, la metodología, entre otros capítulos. Sin embargo, con la llegada de ChatGPT, los estudiantes prefieren invertir más tiempo con la herramienta que interactuar con los suyos.

“Al tener solo al ChatGPT puede limitar esa interacción con otras personas que es muy importante en el área de investigación”, dijo.

¿Por qué la interacción es importante en la investigación? La interacción con los profesores o expertos del tema se vuelve enriquecedora cuando se llega a conocer las experiencias de sus proyectos de investigación, que a las finales van a guiar el camino correcto para desarrollar la tesis.

En cambio, si escapamos de la interacción humana para ser “compañeros” del ChatGPT puede limitar las habilidades de investigación de los estudiantes, tales como el pensamiento crítico o la resolución de problemas.

Contrastar siempre será el camino

“En estos momentos la educación se está volviendo muy sencillas gracias a ChatGPT”.

Para Hobber Siccha, profesor de Centrum PUCP y especialista en Tecnologías de la información, el chat conversacional aún tiene limitaciones , ya que brinda información con sesgos, información sin fuentes, incluso inexactas o erróneas.

“Por ejemplo, puse mi nombre en el Chatbot y este me dijo que era un artista andino muy reconocido, entonces es evidente que tiene sus sesgos”, afirmó.

¿La solución? Lo que recomienda el especialista es contrastar la información generada por ChatGPT con la información brindada por fuentes oficiales.

“Supongamos que el Chatbot nos dice que el crecimiento del PBI de Perú fue de 3% en 2023, tenemos que verificar lo que dice en fuentes oficiales como el BCR o el MEF”, indicó.

Dato.

Según un estudio realizado por Statista a enero de 2023, uno de los sectores que ya viene utilizando el software de inteligencia artificial es el tecnológico, luego está, de manera sorpresiva, el sector educativo.

En algunas universidades de los Estados Unidos están modificando su sistema de calificaciones, es decir, priorizan los exámenes orales, las tareas desarrolladas en clases y hechas a mano, dejando de lado el “tecleado” , de esa manera evitan la incidencia de ChatGPT en el quehacer de los estudiantes.

