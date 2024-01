Ante un temblor, Google ofrece información en tiempo real a los usuarios peruanos que usen celulares con el sistema operativo Android actualizado. Descubre cómo funciona el Sistema de Alertas de Sismos y cómo activar las notificaciones en tu smartphone.

El sistema de alertas de sismos de Google o Android Earthquake Alerts System (AEAS) es un servicio gratuito que detecta sismos en todo el mundo y notifica a los usuarios de Android con información del movimiento sísmico.

A inicios de mayo de 2023, muchos usuarios peruanos se vieron sorprendidos anoche al recibir una alerta que Google les envió al celular sobre un sismo cerca de Lima que no fue perceptible para todos pero que luego fue confirmado por el IGP. Esta función, implementada recientemente en el Perú, se convirtió en tendencia en redes sociales.

Con el temblor de magnitud 4.0 en el Callao el día de hoy, 4 de enero, se volvió a reportar esta notificación.

Android usa tu ubicación aproximada para enviar información sobre sismos cercanos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las alertas de sismo no están disponibles en todas las regiones. No se pueden detectar todos los sismos y es posible que las estimaciones de la magnitud y la intensidad de los sismos no sean precisas, aclara Google.

El usuario puede recibir una alerta antes o después de que comience el sismo, o bien durante el movimiento sísmico.

¿Cómo funciona el sistema de alertas de sismos de Google?

El usuario recibirá una notificación que ocupará toda la pantalla e indicará la magnitud inicial (estimación) y la distancia del epicentro.

La noche del 5 de mayo, el sistema de Google coincidió con la hora pero no con la magnitud del sismo registrado en Lima. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro fue a 15 kilómetros al suroeste del pueblo de Yangas, en la provincia de Canta. Hay que recordar que, en el Perú, la fuente oficial para establecer la magnitud de un sismo es el IGP.

Google también le hizo una serie de recomendaciones a los usuarios sobre cómo actuar durante un movimiento telúrico, y sugiere mantenerse alerta ante posibles réplicas.

“Aléjate de los edificios dañados. Verifica si hay grietas o daños. Evacua el edificio si crees que puede derrumbarse”, se lee en el reporte enviado al celular.

También pide revisar las conexiones de gas y cerrar la llave de paso del edificio; asimismo, ponerse los zapatos antes de ir a cualquier lado.

Google explica que el servidor combina la información de muchos teléfonos para corroborar si se está produciendo un sismo. Este método usa los más de 2, 000 millones de teléfonos Android de todo el mundo, que funcionan como minisismógrafos para crear la red de detección de terremotos más grande del mundo.

Con el Android Earthquake Alerts System, los teléfonos detectan la vibración y la velocidad del temblor, y alertan a los usuarios de las zonas afectadas por la ubicación del dispositivo.

Para sacar el máximo provecho del sistema de alerta de terremotos de Android es importante mantener el sistema operativo de tu teléfono actualizado y activar las notificaciones de emergencia en la configuración de tu dispositivo. El sistema de alerta de Google también funciona en web.

¿Cómo activar el Android Earthquake Alerts System?

Si posees un teléfono Android y aún no tienes activada la notificación de sismos, aquí te explicamos cómo puede hacerlo en tres pasos:

1. Abre la configuración del teléfono.

2. Ingresa “Seguridad y emergencia” y, luego, a “Alertas de terremotos”.

3. Si no encuentras “Seguridad y emergencia”, presiona “Ubicación” y, luego, “Avanzada” para activar “Alertas de terremotos”. Para desactivar la opción, sigue los mismos pasos.