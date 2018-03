Snapchat cada vez más apreciado por jóvenes de 18 a 24 años en EE.UU.

La red social Snapchat es utilizada por un 78% de los jóvenes de 18 a 24 años en Estados Unidos, casi igual que Facebook (80%), según un estudio publicado el jueves por el Pew Research Center.

Snapchat es especialmente popular entre los menores de 30 años: un 68% en esta franja etaria lo utilizan. A nivel de la población total de Estados Unidos, es utilizado por un 27%.

En un estudio publicado en agosto, el bufete especializado eMarketer estimó que la cantidad de usuarios de Snapchat entre los jóvenes de 18 a 24 años (24.4 millones) ya había superado su equivalente en Facebook (23.5 millones). Y lo mismo ocurre entre los jóvenes de 12 a 17 años.

Para eMarketer, esta tendencia crecerá en el 2018.

A fines del 2017, Snapchat contaba con 187 millones de usuarios diarios, un alza de 18% en relación a fines del 2016. Unos 80 millones de ellos se hallan en América del Norte.

Snap, la casa matriz de Snapchat, enfrentó recientemente el descontento de muchos usuarios por la modificación de la aplicación.

Una petición en línea para el retorno a la versión anterior recabó más de 1.2 millones de firmas, pero Snap no cedió y conservó la nueva versión, que separa más claramente el contenido publicado por los contactos personales y las publicidades de las marcas.

La red social, que publicó en 2017 una pérdida neta colosal de US$ 3,400 millones, cuatro veces más que su facturación (824 millones), sigue siendo frágil, como demuestra su cotización en bolsa: US$ 16.32 el martes al cierre, menos que su precio de entrada de US$ 17 en marzo del 2017.

El 21 de febrero, la celebridad Kylie Jenner, integrante del clan Kardashian-Jenner, dio a entender en un mensaje que ya no utilizaba más Snapchat, donde era una de las personalidades más influyentes.

El mismo día la acción perdió 6% en una sola sesión. Desde entonces Kylie Jenner parece haber revisado su posición ya que difundió recientemente en la red social un video de su recién nacido, Stormi.

El estudio publicado el miércoles por el Pew Research Center muestra también que la proporción de encuestados en todas las categorías que declara utilizar Facebook está en baja por primera vez, de 79% a 76%.

El sondeo fue realizado del 3 al 10 de enero, con una muestra representativa de 2,002 mayores de 18 años.