El juego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom costará US$ 69.99 cuando hagan su lanzamiento en Estados Uniddos el 12 de mayo, US$ 10 más de lo habitual para los nuevos títulos de Nintendo.

La medida, que iguala los precios premium de los rivales de consola Sony Group Corp. y Microsoft Corp., puede presagiar aumentos más amplios, ya que ayuda a normalizar el mayor costo inicial.

Los estudios de juegos de todo el mundo, incluido el mercado japonés de origen de Nintendo, hace mucho quieren aumentar los precios, ya que el costo de producción ha subido y los jugadores tienen mayores expectativas en términos de calidad y contenido, pero ninguno estaba dispuesto a hacerlo primero. Es probable que la decisión de Nintendo con el nuevo Zelda sea bien recibida por sus pares.

“Hay ganas, especialmente fuera de Japón, de aumentar los precios del software”, dijo Kenjiro Asano, director financiero de Koei Tecmo Holdings Co., en una sesión informativa de resultados el 30 de enero. Pero su empresa no “quería ser una de las primeras en subir el precio”, añadió.

Una figura del personaje Link de la serie de videojuegos The Legend of Zelda de Nintendo Co. se exhibe dentro de la tienda Nintendo TOKYO durante una gira de medios en Tokio, Japón, el martes 19 de noviembre de 2019. Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

El director financiero de Capcom Co., Kenkichi Nomura, y Yuta Maeda, vice presidente sénior de Gree Inc., expresaron opiniones similares cuando abarcaron sus resultados trimestrales más recientes.

Ambos ven un deseo ampliamente compartido dentro de la industria de aumentar los precios para compensar el aumento de personal y el gasto para crear contenido nuevo.

Un portavoz de Nintendo confirmó que el nuevo juego de Zelda será el título propio más caro de la compañía, además de las ediciones de lujo con extras incluidos. La compañía continuará estableciendo precios apropiados para cada juego, dijo.

Breath of the Wild, la entrega anterior de la franquicia Zelda fue el título de lanzamiento característico de Switch y ayudó a que la consola tuviera éxito. Nintendo había vendido 29 millones de copias del juego y 123 millones de consolas Switch a finales de 2022.