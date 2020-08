Vivimos en un mundo de dispositivos móviles y el desarrollo de software por servicio para estas plataformas ya es una tendencia consolidad a nivel mundial. La creación de estas aplicaciones es una necesidad de mercado para las empresas, incluyendo las peruanas, pero ¿cómo rentabilizar esa inversión?

Fernando Grados, gerente general de Dominio Consultores, explica que, en el Perú, con altos niveles de informalidad, se prefiere la piratería y el mercados pagado de software es débil, no una "industria pujante".

Para el analista, hay varios motivos por los que una empresa lanzaría una app: ganar dinero (motivación principalmente económica), un tema de publicidad o una posición de servicios.

"(Puedes) dar un servicio al cliente, no ganar dinero, simplemente voy a darle un mejor acceso a mi cliente, a mi información o a los servicios que voy a prestar. Lo segundo es que yo desarrollo un app y convoco a todos los interesados en colocar publicidad y esa app permite avisos publicitarios de cualquier índole. Y la tercera opción es que me paguen por cada licencia", explica Grados.

Denniss Carranza, gerente de desarrollo de negocios para +1, señala que los rubros más interesados en lanzar aplicaciones móviles son los rubros de retail, banca, finanzas, televisión, medios de comunicación y educación.

El ejecutivo de la empresa de Orbem Networks en Perú, que se encarga de desarrollar apps, precisa que el monto de inversión para lanzar este producto digital oscila entre US$ 10,000 y US$ 40,000, el periodo de desarrollo no es menor a dos meses y se necesita un mínimo de cinco colaboradores.

"A nivel de monetización de aplicaciones, uno de los modelos más comunes son las aplicaciones fremium, que son las gratuitas por un tiempo y después tienen un costo. Suelen tener avisos, modelo de pago a suscripción mensual", indicó.

El principal motivo de lanzamiento de apps, para Carranza, es brindar un mejor servicio a sus clientes y entregarles un valor agregado en tecnología.

“Nosotros necesitamos saber lo que está buscando cada compañía, ninguna aplicación es igual, cada una busca su ADN, todas tienen su personalidad, no se fabrican en serie”, manifestó.