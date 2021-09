Los eSports o deportes electrónicos que se juegan en la modalidad online son un nicho que ha ganado popularidad en los últimos años y es una industria en crecimiento cada vez más rentable, que ha tenido una evolución notable de sus audiencias, producto del reciente confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Según la consultora Newzoo, especialista en eSports y juegos electrónicos, solo en el 2020 los ingresos por esta industria en el mundo superaron los 1,000 millones de euros.

En el Perú, está industria también ha presentado un crecimiento notorio en los últimos años y una prueba de ello es la incursión de los clubes de fútbol profesional en los deportes electrónicos. Según un informe de G&M News, 10 clubes de Primera División ya cuentan con sus propios equipos de eSports, mientras que en total son 22 los que ya se han involucrado de alguna manera en el tema de los videojuegos. FIFA y Pro Evolution Soccer (PES) son los principales juegos en los que buscan competir, pero también apuestan por títulos como League of Legends, Dota 2 y hasta Brawl Stars, donde ya vienen reclutando jugadores.

Clubes importantes en el Perú como Universitario de Deportes han ganado varios torneos de PES, al igual que Alianza Lima, institución que ya venía apostando fuerte en el tema de los videojuegos hasta el punto de colocar módulos de PlayStation en su estadio para que los fanáticos puedan jugar durante los encuentros oficiales por el torneo local.

Por otro lado, Sporting Cristal ha sido uno de los pioneros en temas de deportes electrónicos en el país y ha representado al Perú en distintos torneos en el extranjero, mientras que Cienciano es el primer equipo de eSports en contar con un sponsor internacional.

Clubes tradicionales apuestan por los eSports

La llegada de la pandemia de COVID-19 hizo que muchos equipos en el país crearan sus divisiones de eSports ante la paralización de actividades de sus divisiones tradicionales, tal y como cuenta Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (Apdev).

“Los clubes se han dado cuenta del potencial que tienen los eSports desde hace bastante tiempo, sobre todo desde el tema de pandemia, donde todas las actividades de deportes tradicionales se paralizaron y el fútbol se vio muy golpeado, pero los eSports no se vieron afectados”, explica Tapia a gestion.pe.

¿Qué hizo a los eSports ideales en la reciente etapa de confinamiento obligatorio? Mariano Tapia lo detalla: “Al ser nativos digitales y que todas las competencias se puedan realizar sin ningún problema en el entorno virtual, los eSports continuaron con sus actividades y calendario normal”.

Uno de los primeros clubes de fútbol peruano en crear su división de deportes electrónicos fue Cienciano. Fabrizio Canoci, jefe de eSports del equipo cusqueño, explica las razones que llevaron a la institución a incursionar en este rubro.

“A fines del año 2019 nos pusimos a investigar sobre al crecimiento de los eSports y nos hemos encontrado con una escena competitiva muy profesional que viene creciendo exponencialmente todos los años y que tiene esta audiencia muy diferente a la del fútbol tradicional”, detalla Canoci a gestion.pe.

“Cienciano, como otros equipos de fútbol, entendió que es una empresa de entretenimiento y comprendió que da más valor mientras esté entreteniendo a audiencias grandes y diversas con contenido de alto valor. Es por esto que constantemente se analizan tendencias del mercado y de los segmentos con los que interactuamos”, agrega.

Por otro lado, el manager de eSports de Deportivo Municipal, Gonzalo Rodríguez, asegura que las tendencias internacionales y el crecimiento en el mercado del entretenimiento y deportes llevaron a tomar la decisión de crear un equipo de eSports.

“En otras regiones del mundo como en Europa y Asia estos deportes electrónicos reúnen masivamente espectadores tanto de manera virtual como de manera presencial y, en juegos muy conocidos con torneos importantes, llenan estadios de fútbol. También notamos que equipos de fútbol de la talla del PSG, Barcelona, Real Madrid, Schalke 04, entre otros, crearon su división de eSports y esto despertó, incluso más, nuestra curiosidad. Finalmente, hicimos los análisis pertinentes para iniciar este proyecto con el Club Deportivo Municipal y desde inicios de este año estamos luchando para que todo funcione y aportar nuestro granito de arena para que la escena de deportes electrónicos en el país mejore y se profesionalice como en el resto del mundo”, relata a gestion.pe.

Nuevos patrocinadores como objetivo principal

Una de las razones más importantes para los clubes de fútbol en su intención de incursionar en los deportes electrónicos es la entrada de nuevos patrocinadores. Cienciano eSports es el primer equipo peruano en contar con un sponsor internacional gracias a la llegada de una marca importante como MSI, empresa taiwanesa que se dedica a producir y distribuir productos gamer.

“Contenido diferente para nuevas audiencias trae consecuentemente nuevos potenciales auspiciadores porque las marcas siempre van a buscar estar en puntos visibles e interesantes para su target”, asegura Fabrizio Canoci, jefe de eSports del club cusqueño.

“Con sponsors se abren oportunidades de poder hacer más actividades, más eventos, más audiovisuales y más contenidos de alto impacto que, de esta manera, siguen alimentando el crecimiento de las comunidades y eso finalmente repercute positivamente en la parte comercial y de reconocimiento de marca de los auspiciadores”, añade.

Una gran oportunidad con tareas pendientes

Mariano Tapia, presidente de la Apdev, advierte que a los clubes de fútbol peruano aún les falta por comprender cómo se trabaja en tema de eSports y que se necesita invertir para llegar a nuevas audiencias y así captar a los patrocinadores.

“El problema con los equipos de fútbol es que no se están asesorando de los especialistas. En el tema de eSports hay que invertir en infraestructura, en jugadores profesionales, coach y es algo que no he visto en los equipos de fútbol”, analiza Tapia.

“Están perdiendo una gran oportunidad de saber cómo manejar a este nuevo consumidor o nuevo fan, que incluso que se puede monetizar y rentabilizar. Los jóvenes son nativos digitales y por qué no si son hinchas del fútbol tradicional también llevarlos al fútbol virtual. Son públicos y estrategias diferentes. Son oportunidades que los equipos de fútbol están perdiendo”, sentencia.

“No es solamente incursionar en el ecosistema de eSports, entregar una camiseta y decir “mira, juega para mi equipo”. Hay muchas cosas detrás en el punto de vista del patrocinador. Si un equipo de fútbol tiene jugadores de eSports puede abrir su abanico de posibilidades para atraer otro tipo de patrocinador o tener una opción más para sus patrocinadores tradicionales”, finaliza.

Por lo pronto, si bien la apuesta de los clubes de fútbol peruano en los deportes electrónicos es cada vez mayor, queda claro que aún hace falta mayor conocimiento y especialización de las instituciones para incursionar en una industria que, en el mundo, ha demostrado ya su creciente rentabilidad.