Night Reverie es un juego de puzzle/aventura donde un niño debe resolver el misterio detrás de la distorsión de su casa que luce como una pesadilla.

Explora escenarios llenos de puzzles y descubre las extrañas criaturas que viven en su hogar.

Este videojuego 100% peruano, que tomó dos años en desarrollarse, fue parte de la selección oficial del Tokyo Game Show 2021, el evento de juegos indies más impotante en Japón.

Sol Sánchez Portocarrero, desarrolladora de videojuegos y socia en Somber Pixel, contó a gestion.pe que postularon a Tokyo Game Show 2021 con Night Reverie y que entre todos los juegos “indie” se seleccionaron a 80 juegos para presentarlos en la categoría especial Indie Game “Selected Exhibit.

“Ha sido bastante inspirador poder estar entre estos 80 juegos con nuestro primer videojuego comercial en un evento tan importante a nivel mundial. Muchas personas nos están solicitando traducción a Japonés del juego, esperamos poder llegar a la mayoría de idiomas muy pronto”, señaló.

Dos años tomó desarrollar Night Reverie desde que se concibió la idea hasta terminar el juego.

“Adolfo Jungbluth, Arturo Anci fueron quienes crearon el concepto original y a lo largo de los meses el equipo fue creciendo y el juego fue puliéndose hasta conseguir lo que tenemos hoy en día”, señala Sánchez.

“Cinco personas participamos en el desarrollo del juego. Además de los socios, participó el compositor, Denki y una colaboradora en el área de Narrativa, Nadir Chioino. Adicionalmente, tuvimos apoyo externo en las traducciones a otros idiomas sin contar inglés y español: equipo Indienova (Traducción y PR para Chino), Valentina Varone (Italiano) y Dmitry Kornyukhov y Maria Serova (Ruso)”, comentó.

Cuenta como anécdota que se unió al equipo de Somber Pixel cuando Night Reverie llevaba un año en desarrollo y había lanzado una demo gratuita a Steam.

“El día que salió esa demo, fui una de las primeras personas en probarlo y quedé enamoradísima del mundo, los personajes, los detalles. Unirme al equipo equivalía para mí un nuevo reto, lanzarme a lo desconocido y aventurarme por el mundo del emprendedor, o como decimos en la industria desarrollador indie”, comenta.

Expectativas

Siendo un juego narrativo, un género muy difícil de vender a nivel de marketing -cuenta la desarrolladora- han superado las expectativas iniciales del videojuego con un gran número de usuarios que agregaron el juego a su lista de deseados.

“En esta primera semana de venta, ya contamos con bastantes reseñas positivas en Steam. Por ahora nos alegra ver el gran recibimiento que está teniendo el juego y esperamos que esto siga aumentando. Night Reverie está disponible para PC en la plataforma de distribución digital Steam a S/ 22″, detalla.

Finalmente, señala que el principal desafío para la industria peruana de videojuegos es conseguir fondos.

“Sin fondos, no importa que tan buena pueda ser tu idea, no podrás desarrollar un juego. Es por eso que muy pocas empresas en el Perú se dedican a hacer juegos propios o no tienen la oportunidad de contratar más personal”, menciona.

Desde su experiencia, señala que si se quiere contactar con inversores internacionales, los desarrolladores deben ir a eventos que ofrezcan ese tipo de servicio.

“Existen un par de becas locales como la que ofrece CVA al Game Developers Conference en San Francisco (GDC), o la del Ministerio de cultura que invierte en el desarrollo de proyectos audiovisuales (DAFO). Aun con sus limitaciones, considero que son un gran comienzo y espero que inspiren a estas y más organizaciones a ofrecer más y mejores oportunidades para la industria”, resalta.