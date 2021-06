El cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, lidera una ronda de financiación inicial de US$ 4 millones para la startup de apuestas deportivas Wagr, una aplicación que busca unir las redes sociales con un sector de rápido crecimiento en el mercado como son los juegos de azar.

Fundada en abril de 2020, Wagr tiene una aplicación de juegos de azar que permite a los fanáticos apostar en deportes con amigos en lugar de casinos. El plan de la empresa es crear una plataforma social que no requiera conocimientos de apuestas y amplíe el mercado de apuestas casuales.

“Se trata de producir lo que ya ocurre en el chat grupal de todos, que son las apuestas entre amigos sobre los resultados deportivos”, dijo Ohanian en una entrevista telefónica. “En este momento, la forma en que estos se resuelven es a través de un pago por Cash App o por Venmo, y seguramente podemos mejorar ese aspecto”.

Ohanian está invirtiendo a través de su empresa, Seven Seven Six. La ronda de financiación también cuenta con el respaldo de Greycroft, Pear Ventures, el cofundador de Tinder, Justin Mateen, y Brad Martin, ex presidente y director ejecutivo de Saks Inc.

Gary Loveman, ex director ejecutivo de Caesars Entertainment, es asesor de Wagr.

La compañía busca la participación de mercado que DraftKings Inc. y FanDuel de Flutter Entertainment Plc se han labrado mientras atraen a más jugadores casuales.

“Nuestra aplicación realmente reduce la experiencia de las apuestas a lo más básico: estamos lanzando solo con apuestas de diferenciación de puntos”, dijo Mario Malave, fundador y director ejecutivo de Wagr, en una entrevista telefónica. “Desde la perspectiva del usuario, todo lo que tienes que hacer es elegir un equipo, decidir contra quién quieres apostar y seleccionar cuánto quieres apostar”.

Wagr cree que los consumidores estarán dispuestos a pagar una tarifa de plataforma para tener acceso a un servicio único que maneja las probabilidades, los pagos y las charlas. Espera cobrar tarifas de acuerdo con lo que cobran los casinos tradicionales y tiene solicitudes de licencia pendientes para operar en Tennessee y Virginia.

Los analistas de Goldman Sachs estimaron en marzo que el mercado total para las apuestas deportivas en línea en Estados Unidos es de aproximadamente US$ 30,000 millones. La pandemia de COVID-19 aceleró algunas leyes estatales para legalizar las apuestas en línea, y los consumidores que estaban atrapados en casa empezaron a jugar en lugar del entretenimiento más tradicional.

“Momento perfecto”

Cuando la aplicación se lance, inicialmente ofrecerá deportes importantes, y los jugadores podrán tomar cualquier lado de una apuesta de diferencia de puntos con un amigo, familiar o miembro de su comunidad que esté dispuesto a apostar. Si bien la empresa espera lanzar eventualmente apuestas de apoyo o apuestas de línea de dinero, el enfoque inicial en los diferenciales de puntos se debe en parte a que “se prestan muy bien al modelo de igual a igual porque son 50/50”, dijo Malave.

Si un usuario no puede encontrar a un amigo que quiera apostar, la aplicación tendrá como objetivo hacer coincidir al jugador con alguien en su estado que sí lo haga. Wagr planea imponer un límite de US$ 500 por una sola apuesta y permitirá a los usuarios restringir su propio uso.

“En última instancia, se trata de crear un enfoque más saludable para los juegos de azar”, dijo Ohanian. “Francamente, es el momento perfecto para que una empresa como Wagr entre y quiera construir algo que realmente altere la forma en que se han hecho tradicionalmente las apuestas deportivas”.