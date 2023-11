Las acusaciones sobre los filtros, el número de usuarios menores de 13 años y si la empresa representó de manera inadecuada la seguridad de sus plataformas Facebook e Instagram fueron detallados en una copia no censurada de la demanda distribuida el lunes por el fiscal general de California Rob Bonta . El tema de los filtros proporciona contexto adicional para la supuesta mala conducta que es el foco de la demanda, dijo Bonta.

La demanda, inicialmente presentada en un tribunal federal de Oakland el mes pasado, se suma al creciente escrutinio sobre cómo los gigantes de las redes sociales se encargan de sus usuarios más jóvenes. Meta ha dicho que está comprometida con la seguridad en línea de los adolescentes y ha introducido más de 30 herramientas para apoyar a los jóvenes y sus familias.

“Meta sabe que lo que está haciendo es malo para los jóvenes, punto”, dijo Bonta en un comunicado. “Gracias a nuestra denuncia federal no censurada, ahora está plasmado en blanco y negro, y es condenatoria”.

La compañía dijo en un comunicado que “si bien existen filtros en todas las principales plataformas sociales y las cámaras de los teléfonos inteligentes, Meta prohíbe aquellos que promueven directamente la cirugía estética, los cambios en el color de la piel o la pérdida extrema de peso”.

“Queremos que los adolescentes tengan experiencias en línea seguras y apropiadas para su edad”, dijo la compañía con sede en Menlo Park, California. “Llevamos una década trabajando en estos temas y contratando personas que han dedicado sus carreras a mantener la seguridad y el apoyo hacia los jóvenes en línea”.

Según la demanda, en 2020, Zuckerberg, el director ejecutivo de la compañía, recibió memorandos internos que detallaban la consulta de Meta con expertos independientes sobre filtros y “el impacto de estos efectos en la dismorfia corporal y los trastornos alimentarios”, especialmente en las adolescentes.

“El documento le recordó a los altos dirigentes de Meta que los investigadores académicos habían demostrado que ‘el uso de Facebook e Instagram está asociado con problemas de imagen corporal y ansiedad entre los usuarios y particularmente entre mujeres y adolescentes”, según la demanda, que cita el documento.

Pero a principios de abril, Zuckerberg canceló una reunión sobre el tema y luego vetó la propuesta de prohibir los filtros de cámara que simularan cirugía plástica, según la denuncia no censurada. “Zuckerberg descartó las preocupaciones sobre los filtros (del público, de los expertos y de sus propios empleados), tildándolas de ‘paternalistas’”, según la demanda.

La versión no censurada de la demanda incluye aseveraciones de que Meta siguió a usuarios jóvenes en sus plataformas de redes sociales y no implementó estrategias que pudieran limitar el uso por parte de niños menores de 13 años, debido a la preocupación de que pudiera perjudicar el negocio.

La compañía supuestamente no toma medidas sobre cuentas de usuarios posiblemente menores de edad a menos que pueda verificar que en realidad son menores de 13 años. Los estados afirman que Meta tiene un “acumulado de entre 2 y 2.5 millones de cuentas de menores de 13 años en espera de acción y permite la recopilación” de datos de esas cuentas ”hasta que Meta pueda evaluar la cuenta reportada”.

La compañía dijo que dado que verificar la edad es un “desafío complejo de la industria”, está apoyando una propuesta legislativa federal que exige que la tienda de aplicaciones obtenga la aprobación de los padres cada vez que sus adolescentes menores de 16 años descarguen aplicaciones.

La denuncia dice que los documentos de la compañía muestran que Meta estableció metas para la cantidad de tiempo que los usuarios pasan en la plataforma, a pesar de declaraciones públicas que indican lo contrario, y Zuckerberg priorizó esa métrica sobre la reducción de la cantidad de notificaciones entregadas a los usuarios.

Los estados también alegan que la compañía dijo públicamente que su plataforma era segura, cuando los datos internos mostraban que los usuarios experimentaban daños desproporcionados en línea.

“Meta manifestó al público que sus plataformas de redes sociales eran mucho más seguras para los usuarios jóvenes de lo que realmente eran”, escribieron los abogados de los estados.

Los jueces estatales y federales en California que tienen a cargo más de 700 demandas de lesiones personales han permitido a las familias seguir adelante con acusaciones de negligencia contra Meta, Google, TikTok y Snap. Las empresas también enfrentan más de 400 demandas por parte de distritos escolares alegando que han creado una molestia pública.

El caso es California v. Meta Platforms Inc., 23-cv-05448, US District Court, Northern District of California (Oakland).

