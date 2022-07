El Departamento de Investigación de Cáncer del instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez (FALP) de Chile, con representación en el Perú, cuenta este año con un presupuesto de US$ 3 millones para la generación de conocimiento multidisciplinario en el desarrollo de la salud, con foco en la oncología, en diferentes unidades. El año pasado se registró un gasto de US$ 2.100.000 y de US$ 1.200.00 en el 2020.

Si se consideran los fondos estatales que entrega la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la cifra acumulada podría ascender a entre US$ 3.500.000 y US$ 4.400.000 este año. Se estima que en el 2020 se detectaron 19.300.000 de nuevos casos de cáncer en el mundo y se registraron 9.960.000 de fallecimientos a causa de la enfermedad, según Globocan. En Latinoamérica y el Caribe hubo1.470.000 nuevos casos y 713.000 muertes. Los tipos de cáncer más comunes en el Perú son el de mama, próstata y estómago. El rol de la tecnología En la lucha contra el cáncer, la tecnología permite tener mejores diagnósticos, mayor precisión, mayor control sobre quienes han recibido tratamiento oncológico y menores tiempos de hospitalización. Esto resulta, por ende, en un aumento de la sobrevida de los pacientes. “El avance y desarrollo tecnológico ha permitido realizar diagnósticos de una manera más temprana y especifica. Los avances en tratamientos oncológicos deben ir de la mano de la tecnología, ya que esta provee innumerables ventajas en eficiencia y eficacia”, afirma Alfonso Alcalde, director internacional de FALP. Entre los principales avances tecnológicos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer destacan las terapias personalizadas, en base a tests de análisis genético/moleculares, que permiten administrar terapias dirigidas y manejo con inmunoterapia. El tratamiento con nanopartículas, la protonterapia, la cirugía robótica, la radiocirugía estereotáxica, y la inmunoterapia, son las principales innovaciones para el tratamiento de cáncer. Estas permiten mejorar la tasa de control de la enfermedad y reducir los efectos adversos. En el campo de la radioterapia se pueden administrar tratamientos con mayor precisión y con menos efectos secundarios. Las cirugías tipo robótica permiten altas tasas de respuesta y una menor estancia hospitalaria. Asimismo, la inteligencia artificial hace posible supervisar a los pacientes de manera remota o por el diagnóstico por imágenes, que las máquinas evalúen y analicen datos médicos para mejorar la gestión sanitaria, y detectar patologías de manera precoz y difícilmente detectables con menor margen de error. También facilita el inicio de tratamientos en etapas más tempranas de la enfermedad.