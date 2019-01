Estadounidenses confían muy poco en desarrollo de IA de Facebook

Facebook Inc. es una de las empresas de tecnología que lidera el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Pero los estadounidenses no confían en que lo haga de manera responsable, según una encuesta de un grupo de expertos del Reino Unido.

Más de dos tercios de los encuestados dijeron que "no confiaban" o "no confiaban mucho" en el desarrollo de IA de Facebook, según un informe del Center for the Governance of AI, que forma parte del Instituto de Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford.

Según la encuesta, el público mostró escepticismo sobre Facebook y el desarrollo de IA, mucho más que frente a otras compañías de tecnología que trabajan en investigación de vanguardia en IA.

Entre las empresas de tecnología, la encuesta identifica a Microsoft Corp. como la más confiable; el 44% de las personas dijeron que tenían "mucha confianza" o "bastante confianza" en su capacidad para crear una IA que no representaría riesgos. Pero los estadounidenses no tenían la misma confianza en otros grupos para el desarrollo de la IA.

En general, la gente confiaba más en las fuerzas armadas de EE.UU., que recibió un 17% con el mayor puntaje de confianza y un 32% con el segundo más alto.

Los resultados son otro indicador del grado en que Facebook ha perdido la confianza pública tras una serie de escándalos, en particular su incapacidad para proteger la privacidad de los usuarios y el uso de la red social por parte de Rusia en un intento de influir en las elecciones presidenciales del 2016. El Center for Governance of AI encuestó a 2,000 estadounidenses sobre sus actitudes frente a la inteligencia artificial entre junio 6 y junio 14 de 2018.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, dijo al Congreso el año pasado que el desarrollo de la inteligencia artificial, en el futuro, jugará un papel clave para ayudar a combatir la información falsa y el contenido malicioso en Facebook.

Además de las técnicas de aprendizaje automático que Facebook ya usa para etiquetar fotos automáticamente, publicar sus noticias y mostrar anuncios a los usuarios, la compañía tiene una gran división de investigación -que emplea a cientos de personas- dedicada a ampliar los límites de lo que la IA puede hacer.

Los resultados pueden sorprender a muchos en Silicon Valley, donde ha sido controversia compartir la tecnología de inteligencia artificial con las fuerzas armadas de EE.UU.

El pasado abril y mayo, miles de empleados de Google protestaron en contra del trabajo de la compañía con el Pentágono -en un proyecto que utilizó la tecnología de visión artificial de Google para identificar mejor los objetos en las secuencias de video de los drones. La protesta obligó a Google a anunciar que no renovaría su contrato con las fuerzas armadas después de su expiración este año.