Por Tae Kim

Durante años, la inteligencia artificial parecía estar a punto de convertirse en el próximo gran avance de la tecnología, pero la realidad nunca estuvo a la altura de las expectativas. Ahora, los cambios causados por la pandemia de COVID-19 pueden significar que el momento de la IA finalmente ha llegado.

En los últimos meses, muchos ejecutivos de tecnología han compartido un estribillo: las empresas deben reajustar sus operaciones para un mundo de trabajo remoto. Es por eso que han aumentado drásticamente su gasto en potentes tecnologías de computación en la nube y han migrado más de su trabajo y comunicaciones en línea.

Con menos personas en la oficina, estos cambios ciertamente ayudarán a las empresas a funcionar de manera más ágil y confiable. Pero la centralización de más datos corporativos en la nube también es precisamente lo que se necesita para que las empresas desarrollen las capacidades de inteligencia artificial, desde mejores algoritmos predictivos hasta una mayor automatización robótica, de los que hemos estado escuchando durante tanto tiempo. Si los líderes empresariales invierten agresivamente en las áreas correctas, podría ser un momento crucial para el futuro de la innovación.

Para comprender todo el alboroto en torno a la inteligencia artificial, podría ser útil algún trasfondo rápido: la inteligencia artificial se basa en investigaciones informáticas que analizan cómo imitar el funcionamiento de la inteligencia humana. Utiliza algoritmos poderosos que digieren grandes cantidades de datos para identificar patrones. Estos pueden usarse para anticipar, por ejemplo, lo que los consumidores comprarán a continuación u ofrecerán otras ideas importantes. El aprendizaje automático, esencialmente algoritmos que pueden mejorar para reconocer patrones por sí mismos, sin ser programados explícitamente para hacerlo, es un subconjunto de la IA que puede habilitar aplicaciones como proporcionar protección en tiempo real contra transacciones financieras fraudulentas.

Históricamente, la IA no ha estado a la altura de sus expectativas. Todavía estamos muy lejos de poder tener conversaciones naturales y reales con una computadora, o de tener autos verdaderamente seguros. Incluso cuando se trata de mejorar algoritmos menos avanzados, los investigadores han tenido problemas con conjuntos de datos limitados y la falta de poder de cálculo escalable.

Aún así, el ecosistema de emprendimientos de IA de Silicon Valley ha sido vibrante. Crunchbase dice que hay 5,751 empresas privadas de inteligencia artificial en Estados Unidos, y que la industria recibió US$ 17,400 millones en nuevos fondos el año pasado. International Data Corporation (IDC) pronosticó recientemente que el gasto global en inteligencia artificial subirá a US$ 96,300 millones en el 2023, desde US$ 38,400 millones en el 2019. Una encuesta de Gartner a directores de informática y líderes de TI, realizada en febrero, descubrió que las empresas proyectan duplicar su número de proyectos de IA, y más del 40% planea desplegar al menos uno para fines de 2020.

A medida que la pandemia acelere la necesidad de IA, estas estimaciones probablemente serán subestimadas. Las grandes tecnológicas ya han demostrado lo útil que puede ser la IA en la lucha contra el COVID-19. Por ejemplo, Amazon.com, Inc. se asoció con investigadores para identificar poblaciones vulnerables y actuar como un sistema de “alerta temprana” para futuros brotes. BlueDot, un cliente incipiente de Amazon Web Services, utilizó el aprendizaje automático para filtrar grandes cantidades de datos en línea y anticipar la propagación del virus en China.

Los confinamientos por la pandemia también han afectado el comportamiento del consumidor de formas que estimularán el crecimiento y el desarrollo de la IA. Eche un vistazo a la creciente industria del comercio electrónico: a medida que los consumidores compran más en línea para evitar los nuevos riesgos de comprar en las tiendas, les están dando a los vendedores más datos sobre las preferencias y los hábitos de compra. Los datos de gasto interno de tarjetas de Bank of America para comercio electrónico apuntan a un aumento de las tasas de crecimiento de los ingresos interanuales del 13% en enero, del 17% en febrero, del 24% en marzo, del 73% en abril y del 80% en mayo. Los datos que generan estas transacciones son una mina de oro para los minoristas y las empresas de inteligencia artificial, ya que les permite mejorar los algoritmos que proporcionan recomendaciones personalizadas y generan más ventas.

El crecimiento de la actividad en línea también es un argumento convincente para la adopción de agentes virtuales de servicio al cliente. International Business Machines Corporation estima que solo alrededor del 20% de las empresas usa tal tecnología impulsada por IA hoy. Pero predicen que casi todas las empresas la adoptarán en los próximos años. Al permitir que las computadoras manejen las preguntas más fáciles, los representantes humanos pueden enfocarse en las interacciones más difíciles, mejorando así el servicio al cliente y la satisfacción.

Otra área de oportunidad proviene del aumento del trabajo remoto. A medida que las empresas luchan con el desafío de llevar a los empleados de vuelta a la oficina, pueden ser más receptivas al software de automatización de procesos basado en inteligencia artificial, que puede manejar tareas mundanas como la entrada de datos. Su capacidad para leer facturas y actualizar bases de datos sin intervención humana puede reducir la necesidad de algunos tipos de trabajo de oficina, al tiempo que mejora su precisión. UiPath, Automation Anywhere y Blue Prism son los tres proveedores líderes en este sector, según Goldman Sachs, y representaron aproximadamente el 36% del mercado de aproximadamente US$ 850 millones el año pasado.

Proyectos de IA más imaginativos están en el horizonte. El fabricante de semiconductores gráficos NVIDIA Corporation y el fabricante de automóviles de lujo BMW Group anunciaron recientemente un acuerdo donde los robots logísticos impulsados por IA se utilizarán para fabricar vehículos personalizados. A mediados de mayo, Facebook dijo que estaba trabajando en un asistente de estilo de vida con IA que puede recomendar ropa o elegir muebles según su gusto personal y la configuración de su habitación.

Al igual que con la adopción masiva de cualquier nueva tecnología, habrá ganadores y perdedores. Entre los ganadores, los proveedores de computación en la nube prosperarán a medida que capturen cada vez más datos. Según IDC, Amazon Web Services fue el número uno en servicios de infraestructura de computación en la nube, con una participación de mercado de 47% el año pasado, seguido de Microsoft con 13%.

Pero NVIDIA puede estar en una intersección aún mejor de la tecnología de nube y la inteligencia artificial en este momento: su tecnología de chip gráfico, una vez utilizada principalmente para videojuegos, se ha convertido en la plataforma preeminente para aplicaciones de inteligencia artificial. NVIDIA también fabrica las unidades de procesamiento gráfico más potentes, por lo que domina el mercado de chips de IA utilizados por las empresas de computación en la nube. Y recientemente lanzó nuevos chips para centros de datos que utilizan su arquitectura “Ampere” de próxima generación, lo que proporciona a los desarrolladores un aumento de la función escalonada en las capacidades de aprendizaje automático.

Por otro lado, los proveedores heredados que proporcionan equipos informáticos y software para entornos de oficina corren el mayor riesgo de perderse en este cambio tecnológico. Esta categoría incluye vendedores de servidores como Hewlett Packard Enterprise Company y el fabricante de enrutadores Cisco Systems, Inc.

Tampoco debemos ignorar las consecuencias más insidiosas de un renacimiento de la IA. Hay muchos obstáculos éticos y complicaciones por delante que implican pérdida de empleos, privacidad y sesgo. Cualquier mayor automatización puede conducir a la reducción de empleos, ya que el software y los robots reemplazan las tareas realizadas por humanos. A medida que más datos se almacenan centralmente en la nube, aumentará el riesgo de violaciones de datos más grandes. La seguridad de primer nivel debe convertirse en otra área clave de enfoque para los ejecutivos de tecnología y negocios. También deben estar atentos para evitar que los algoritmos discriminen a los grupos minoritarios, comenzando por monitorear su tecnología actual y compilando conjuntos de datos más precisos.

Pero la ventaja de una mayor potencia de cómputo, mejores perspectivas comerciales y eficiencia de costo de la IA es demasiado grande para ignorarla. Mientras las empresas procedan de manera responsable, dentro de años, los avances en IA catalizados por la crisis del coronavirus pueden ser uno de los aspectos positivos que recordamos del 2020.