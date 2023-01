Dentro de las alternativas en el mercado para conservar más tiempo las frutas, se encuentra Life Cover, un invento peruano que implementa biotecnología y residuos orgánicos para reemplazar los productos químicos.

Miguel Malnati, CEO y fundador de Life Cover, explicó a Gestion.pe las expectativas de la startup en el sector agroexportador para los próximos años. “Detectamos un importante sector de frutas en el país, y con ello, un problema a solucionar. ¿Cómo se podían conservar las frutas para la agroexportación sin utilizar agroquímicos?”.

Así, comentó que el invento apunta a trabajar de la mano con las empresas agroexportadoras para reducir la dependencia de químicos “que pueden significar un problema en otros mercados del extranjero”

Y es que el producto peruano promueve el cuidado de la fruta fresca como las mandarinas, mangos y limones, entre otros más.

Sin embargo, Malnati comentó que mientras buscan abrirse paso a nuevos destinos, fuera de la región, carecen de una normativa legal en el país para productos biotecnológicos.

“El primer gran obstáculo es que no existen instalaciones para hacer investigaciones propias, la falta de infraestructura en el país es bastante crítica. Tras ganar el premio de un concurso, decidimos invertir. (…) Montamos un laboratorio en mi casa para poder hacer el tema del desarrollo del producto, los primeros tests, para sacar el registro sanitario y tener una validación en el mercado”, indicó.

“Otro problema fue la acreditación, una vez teníamos el producto inocuo y todo listo, nos dimos cuenta que no había una regulación para el recubrimiento de frutas. No sabíamos si Digesa o Senasa, o quien lo acreditaba. Ahí fue cuando la Universidad Cayetano Heredia nos ayudó por medio de su abogado para ver la mejor figura de legal para acreditar el producto como un insumo indumentario”, agregó.

¿Cómo funciona?

Este invento peruano se trata de un recubrimiento líquido sin color hecho con base en los restos de las frutas frescas; contrario a los fungicidas y ceras de poletileno, derivados del petróleo, que agregan a la fruta un conjunto de agroquímicos innecesarios.

“Nosotros reemplazamos estas ceras por nuestro producto orgánico y circular que proviene de los residuos de las mismas frutas. Eso hace que trabajemos principalmente recubriendo y encerando frutas como mandarinas, naranjas, paltas, mangos y manzanas”, dijo el CEO.

Este invento utiliza un proceso biotecnológico para extraer las propiedades y compuestos de los residuos de las frutas, como cáscaras de mandarina, para utilizarlos en la conservación de la calidad del producto.

“ La patente que hemos desarrollado como startup tiene que ver con un proceso biotecnológico para extraer los compuestos de los residuos de las frutas. Nuestra principal materia prima son las cáscaras de mandarina, algo que la industria normalmente bota, porque ya no le sirve, pero en la que nosotros hemos descubierto una función ”, destacó.

“Hay compuestos que se llaman técnicamente como metabolitos, que cuando tu los incluyes con un recubrimiento para la fruta, esta puede mejorar su vida útil porque tiene un compuesto fungiestático que hace que no se malogre. Contrario a lo que hacen los fungicidas que matan a los hongos de manera inmediata, los fungiestáticos previenen que crezca, atacando desde la base”, resaltó Manati.

En otro momento, el CEO se refirió al ahorro que supone la utilización de este producto que trae consigo innovación y tecnología a la preservación de las frutas.

“En el mercado no existen cosas muy parecidas a estas, uno puede pensar que será un producto muy caro y no será accesible a nadie. Las ceras químicas que se utilizan en la actualidad tienen un costo promedio de US$ 3 la tonelada. Nuestra propuesta tiene un diferencial que es que el producto se pueda pagar solo con aplicarlo. Son como US$ 2 o 3 dólares más, 50% más del costo regular, pero que ofrece ventajas”, señaló.

“ Generamos ahorro porque tenemos una mejor vida útil en comparación a los agroquímicos. Por ello, brindamos la opción de ahorro de hasta el 50% más en la inversión adicional en un producto orgánico como el nuestro, se pague solo ”, destacó el CEO.

Expectativas de crecimiento

De acuerdo al fundador de Life Cover, la startup alcanzó a establecerse adecuadamente en el mercado en este año, reflejado en el crecimiento del 100% en el total de sus ventas.

“Como startup en el 2020, venimos creciendo en un 100%. Vamos duplicando las ventas año a año, y creo que para el 2023 seguimos en esa tasa de crecimiento a doble dígito. A partir del 2030, buscamos ser una empresa consolidada, pero al día de hoy somos una startup escalable, estamos en varios países, eso hace que podamos crecer en el tiempo”, mencionó.

“De alguna manera se integró el producto y hasta el día de hoy, ya lo tenemos trabajando en distintos mercados. En el Perú trabajamos con cerca de 40 empresas. A nivel Latinoamérica, trabajamos en Guatemala, Honduras, México, Chile y Republica Dominicana, entre otros más”

Por otro lado, de acuerdo a su creador, el proyecto logró conseguir financiamiento inglés por parte de la Real Academia de Ingeniería de Inglaterra.

“Tengo una pasantía allá, y gracias a eso, me ayudó a poder abrir muchas puertas para el financiamiento. Nos tomó cerca de 3 años el desarrollo del producto, el patentamiento y todo lo que conlleva. Este es un proyecto de investigación aplicado al mercado. Hoy estamos trabajando con las agroexportadoras más grandes del mercado”, destacó.

Según el CEO, la situación actual del país afecta con creces las oportunidades de negocio y financiamiento para los emprendimientos tecnológicos como Life Cover.

“En general en Latinoamérica afecta mucho la falta de estabilidad económica y política. (…) Hay una falta de financiamiento, venture cápital, que si bien vienen creciendo, dan muy poco ticket. Para una empresa de biotech, es imposible acceder porque te piden mucho porcentaje por poco dinero, y nosotros como biotech necesitamos mucho dinero sin diluirnos para hacer cosas más interesantes. Para proyectos biotech, el mercado esta aun muy inmaduro”