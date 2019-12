Cada día el mundo cambia gracias a la era digital. La tecnología forma parte de nuestras vidas y ha ido cambiando la manera de realizar nuestras actividades cotidianas. Hoy la sociedad hace uso de nuevos negocios apoyados en lo digital y nuevas formas de consumo en línea. Este proceso tiene como objetivo la mejora en la conectividad e información, y la televisión no es ajena a la evolución tecnológica.

Actualmente la pequeña pantalla forma parte de la más reciente cultura digital que ya es una realidad en el Perú. La forma en que los peruanos vemos televisión cambiará con el proyecto Televisión Digital Terrestre (TDT), que se implementará según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Apagón digital en el Perú 2020 (Foto: AP)

¿De qué trata este proyecto? ¿Qué cambios ocasionará? El presente artículo tiene como finalidad conocer la TV actual y explicar de qué trata el proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT) y el apagón analógico que se implementará en Perú. A continuación, resolveremos todas las dudas sobre este tema.

¿QUÉ ES EL APAGÓN ANALÓGICO?: El apagón analógico es el proceso mediante el cual se dejarán de hacer las transmisiones analógicas que actualmente vemos en la televisión de señal abierta y se recibirá únicamente la señal digital.

Actualmente se transmiten en forma simultánea la señal analógica y digital, está última será la única señal que recibiremos los limeños a partir del cuarto trimestre del 2020.

¿QUÉ ES LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)?: La TDT es el sistema de transmisión digital de señal abierta de televisión gratuita, que permitirá disfrutar una mejor calidad de imagen, sonido, mayor variedad de canales y programas.

¿CUÁNDO COMENZARÁ EL APAGÓN ANALÓGICO EN EL PERÚ?: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el plan maestro para la implementación de la Televisión Digital Terrestre en Perú, el cual establece que el apagón analógico, es decir, el cese de transmisiones en señal analógica se iniciará en 2020 y concluirá en 2024.

Según el cronograma establecido por el MTC, el plazo máximo para el fin de las transmisiones de televisión en señal analógica para el Territorio 01, que comprende las ciudades de Lima y Callao, será el cuarto trimestre de 2020.

En el caso del Territorio 02, que comprende las ciudades de Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo, el plazo máximo para el apagón analógico es el cuarto trimestre de 2022.

Mientras que en el Territorio 03, que incluye a las ciudades de Ayacucho, Chimbote, Ica, Iquitos, Juliaca, Pucallpa, Puno y Tacna, el plazo máximo es el cuarto trimestre de 2024.

Para el Territorio 04, que comprenda a las ciudades de Abancay, Cajamarca, Chachapoyas, Huancavelica, Huánuco, Puerto Maldonado, Moquegua, Cerro de Pasco, Moyobamba y Tumbes, el plazo máximo para el apagón analógico es el cuarto trimestre de 2026.

Sin embargo, el MTC estableció que en las localidades que no están incluidas en los territorios 01, 02, 03 y 04, el plazo máximo es el cuarto trimestre de 2028. Excepto para estaciones comunitarias o ubicadas en áreas rurales, lugares de preferente interés social y frontera.

¿QUÉ OCURRIRÁ CON EL APAGÓN ANALÓGICO?: Cuando ocurra el apagón analógico, como mínimo el 50 por ciento de la programación transmitida por los canales deberá ser emitida en alta definición, excepto para quienes realicen la gestión compartida de los canales de radiofrecuencia.

Los canales deberán informar a los televidentes durante la transmisión de su programación si ésta se emite en Alta Definición (HD) o Definición Estándar (SD).

El canal del Estado (IRTP) será el primero en iniciar las transmisiones en señal digital a partir de mañana 30 de marzo.

La Televisión Digital Terrestre (TDT) permitirá que los peruanos disfruten de una televisión de señal abierta con mejor calidad de imagen, sonido y mayor variedad de canales (Foto: AP)

¿A QUIÉNES AFECTARÁ EL APAGÓN ANALÓGICO?: El problema se suscitará en aquellos hogares que tienen televisores antiguos o no compatibles con TDT, en los que no se podrá captar la señal digital si no cuentan con un decodificador adicional y una antena.

Para conocer qué tan preparados estamos para este cambio, CPI realizó una investigación en Lima y Callao con la finalidad de estimar la penetración y el parque de aparatos que está preparado para captar la señal TDT.

Del total de hogares de Lima y Callao, el 97% cuenta al menos con un televisor, 60% posee artefactos que permiten recibir la señal TDT peruana y el restante 40% no tiene televisores con capacidad para incorporar el sintonizador TDT (25% de hogares muestra solo aparatos de tubos o caja).

Todos los sistemas antiguos requieren un decodificador adicional y una antena para poder captar esta señal digital.

Televisión analógica (Foto: AP)

HOGARES CON SERVICIO DE CABLE: Los hogares que disfrutan el servicio de cable no tendrán dificultad para recibir los canales de señal digital porque la mayoría de las empresas cableras tiene este sistema. El 74% de los hogares de Lima y Callao posee cable, el 23% tiene televisor sin el servicio de cable y en el 3% no hay televisión.

¿TU TELEVISOR CUENTA CON EL SINTONIZADOR TDT? Para verificar si tu televisor cuenta con el sintonizador TDT incorporado, ingresa a la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o AQUÍ, donde encontrarás las indicaciones.

El apagón analógico iniciará en 2020 y concluirá en 2024. Foto: AP