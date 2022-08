La delincuencia es pan de cada día en diversos países de Latinoamérica y más aún en el Perú donde uno puede ser víctima del robo de su móvil en la calle, transporte público o centro comercial.

Si usted se convierte en la nueva víctima y tenía un equipo con sistema operativo Android, aquí le brindaremos una serie de recomendaciones que le servirán para que cuide toda la información que almacenó en él.

Antes de comenzar le diremos que existen ciertas configuraciones previas de seguridad que debería realizar ni bien adquiere un smartphone, por ejemplo: añadir un patrón, contraseña, PIN, mantener activa la ubicación y habilitar la función “Bloqueo seguro”, una herramienta para que nadie sea capaz de apagar el celular sin antes saber la clave. De esta manera evitará que alguien acceda fácilmente al contenido que va a guardar en el dispositivo.

ESTO ES LO QUE DEBE HACER CUANDO LE ROBAN UN CELULAR ANDROID

Primero, mantener la calma, es muy importante después de haber sido asaltado.

El bloqueo de la tarjeta SIM puede esperar, no se preocupe.

Luego, en caso tenga aplicaciones bancarias sin seguridad, debe comunicarse con los bancos que le brindan los servicios y solicitar el bloqueo de sus cuentas en donde ahorra su dinero.

Ahora, proceder a bloquear la tarjeta SIM y el equipo.

Si activó el “Bloqueo seguro” y tiene activo el GPS, puede rastrear su smartphone, pero, por su seguridad háhalo en compañía de una autoridad policial.

Para encontrar su teléfono debe ingresar a este enlace https://www.google.com/android/find desde cualquier dispositivo. Antes debe iniciar sesión con la cuenta de Google que registró en el equipo robado.

Aparecerá un mapa en donde podrá visualizar la ubicación del teléfono, solo tiene que ver un punto de color verde con un dibujo de un smartphone.

También saldrán otros datos, como: la marca, modelo y la cantidad de batería.

En la parte inferior tiene tres opciones: el primero, da opción de reproducir un sonido por cinco minutos que no se podrá apagar de ninguna manera (así será más fácil hallar el móvil cuando esté cerca a este); el segundo, bloquear el equipo y permitir mostrar un mensaje de seguridad y un botón para llamar a un contacto (también sale de su cuenta de Google, pero aún podrá rastrear el equipo); y el tercero, eliminar todos los datos del smartphone (ya no podrá rastrearlo).

También se recomienda entrar a todas sus redes sociales o correos electrónicos desde una PC y cerrar la sesión en todos los dispositivos.

CÓMO EVITAR QUE LOS DELINCUENTES APAGUEN SU CELULAR

Ingresar a los “Ajustes” de Android .

. Buscar e ir a la sección “Pantalla de bloqueo”.

Se abrirá una nueva ventana. Aquí presionar en “Ajuste de Bloqueo seguro”.

El siguiente paso es introducir su contraseña, PIN, huella dactilar o patrón de seguridad para continuar.

Por último, activar las opciones “Bloquear con tecla lateral” y “Bloquear red y seguridad”.

Acaba de reforzar la seguridad de su celular Android y la información que almacena en su interior. Antes de probar el bloqueo seguro, corroborar que no tenga activada la función “Lugares de confianza”, ya que el teléfono se desbloqueará solo cuando presione el botón de encendido o apagado o de dos toques a la pantalla, esto ocurre porque el dispositivo reconoce que se encuentra en su casa, oficina del trabajo, universidad, etc. Si no cuenta con dicha configuración, bloquear su celular, intentar apagarlo y verá que le pedirá colocar el patrón, PIN, o contraseña.