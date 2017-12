Analistas rebajan previsiones del IPhone X por débil demanda

Parece que Apple no está teniendo unas navidades tan felices.



Los analistas han rebajado las proyecciones de envíos del iPhone X para el primer trimestre del próximo año, citando indicios de una demanda deslucida al final de la temporada de compras navideñas.



Zhang Bin, analista de Sinolink Securities Co., dijo en un informe el lunes que los envíos de los móviles en el período podrían ser de 35 millones, o 10 millones menos de lo estimado previamente.



"Después de la primera ola de pedidos, al mercado ahora le preocupa que el alto precio del iPhone X pueda debilitar la demanda en el primer trimestre", escribió Zhang.



JL Warren Capital LLC dijo que los envíos caerán a 25 millones de unidades en el primer trimestre de 2018 desde los 30 millones de unidades en el cuarto trimestre, citando la reducción de pedidos en algunos proveedores de Apple.



La caída refleja "una demanda débil debido al alto precio del iPhone X y la falta de innovaciones interesantes", dijo la firma de investigación con sede en Nueva York en una nota a los clientes el viernes.



"Las malas noticias aquí son que la publicidad y la promoción no aumentaron la demanda global de iPhone X", según la nota.



Apple contaba con el nuevo diseño del iPhone, en su décimo aniversario, para impulsar los envíos a medida que su valor de mercado avanza a US $1 billón.



La empresa con sede en Cupertino, California se enfrenta a la competencia de Samsung Electronics, que se está recuperando rápidamente de la retirada del Galaxy Note 7.



Asimismo, marcas chinas como Huawei, Oppo y Xiaomi también están atrayendo a posibles clientes en China y otros mercados emergentes como India.



Al parecer Apple ha rebajado su pronóstico de ventas del primer trimestre a 30 millones de unidades desde los 50 millones, según informó el diario taiwanés Economic Daily News, citando a cargos anónimos de la cadena de suministros.



También dijo que el principal centro de fabricación de iPhone X de Hon Hai Precision Industry, en Zhengzhou, China, dejó de contratar trabajadores. La compañía también conocida como Foxconn es la única ensambladora de iPhone X, y también produce los teléfonos en Shenzhen y Chengdu.