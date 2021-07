Alibaba Group Holding Ltd. está preparada para realizar su primera inversión importante desde que pagó una multa antimonopolio récord como parte de una dura represión contra el imperio de Internet propiedad de Jack Ma.

Un consorcio liderado por el gigante del comercio electrónico y el gobierno provincial de Jiangsu se está acercando a un acuerdo para comprar una participación en el brazo minorista del conglomerado Suning del multimillonario chino Zhang Jindong, dijeron voceros allegados.

El acuerdo se sumaría a la participación del 20% que Alibaba ya posee en Suning.com Co., uno de los mayores minoristas de electrodomésticos, productos electrónicos y otros bienes de consumo de China, y que está valorado en aproximadamente US$ 8,000 millones.

La inversión potencial podría marcar el regreso de Alibaba, ya que las autoridades impusieron una multa de US$ 2,800 millones en abril por violaciones antimonopolio, lo que alimentó su primera pérdida en nueve años.

El acuerdo ayudaría a la firma de comercio electrónico a invadir el bastión tradicional de la electrónica de su principal rival JD.com Inc., al tiempo que unirse a las autoridades locales indica que el multimillonario tecnológico y su empresa están listos para volver a cerrar acuerdos.

“En caso el acuerdo prospere, fortalece el hecho de que Alibaba no está permitiendo que el exceso regulatorio limite sus ambiciones estratégicas o inversiones oportunistas”, dijo Michael Norris, analista de tecnología de la firma de investigación de mercado con sede en Shanghái AgencyChina. “El valor estratégico potencial de las tiendas, los centros de distribución y las estaciones de entrega de última milla de Suning para una Alibaba cada vez más omnicanal es evidente”.

Es probable que cualquier acuerdo deba ser aprobado por la Administración Estatal de Regulación del Mercado, el cada vez más poderoso organismo de control antimonopolio en Beijing. El regulador había penalizado previamente a Alibaba por no declarar adecuadamente una inversión pasada en Intime Retail Group Co., además de la multa de US$ 2,800 millones impuesta como parte de una investigación antimonopolio más amplia.

Incluso mientras Alibaba intenta seguir adelante, la división de tecnología financiera de Ma, Ant Group Co., todavía está atravesando una dolorosa transición ordenada por el Estado hacia una sociedad financiera de cartera que estará regulada más como un banco. Beijing también ha expresado su preocupación por las tenencias de medios de comunicación por parte de Alibaba y quiere que la compañía se deshaga de esos activos, incluido el South China Morning Post, informó Bloomberg News en marzo.

Próximo a resolverse

Se podría hacer un anuncio tan pronto como esta semana, según las fuentes que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada. Las negociaciones están en curso y un acuerdo aún podría retrasarse o desmoronarse, dijeron las personas.

Zhang, el fundador de Suning, ya no tendrá el control de la compañía después del acuerdo, dijeron las personas, marcando el final de su carrera como empresario de alto perfil que llevó a su empresa a una variedad de negocios, incluida la propiedad del equipo de fútbol Inter de Milán. Esa rápida expansión había alimentado las preocupaciones sobre la liquidez del grupo, que se agravaron después de que el multimillonario en setiembre renunciara a su derecho de pago de China Evergrande Group, el promotor inmobiliario más endeudado del mundo.

Suning.com tiene su sede en Nanjing, la capital de la provincia de Jiangsu, a aproximadamente 3 horas en automóvil de la base de operaciones de Alibaba en Hangzhou, donde sigue siendo una de las corporaciones más influyentes incluso después de la represión del gobierno central. La asediada firma tiene una fuerte presencia minorista física en China, especialmente en su parte este, que incluye el centro financiero de Shanghai.

New Retail

Entre los hipermercados, tiene la quinta participación más grande a nivel nacional con un 4.4%, según los datos de 2020 de Euromonitor International. Sun Art Retail Group Ltd., que controla Alibaba, tiene la mayor participación con un 13.7%. Una consolidación de las unidades de Alibaba representaría un desafío para otros jugadores, como las operaciones de Walmart Inc. en China, actualmente en el cuarto lugar con una participación de mercado del 9.3%, que tiene un vínculo con JD.com en sus operaciones en línea.

Alibaba y Suning han estado estrechamente aliados durante mucho tiempo, formando una asociación en áreas que van desde la logística hasta las ventas en línea. En 2015, Alibaba invirtió US$ 4,600 millones por su participación del 20% en Suning.com, que a su vez pagó US$ 2,300 millones para comprar una participación del 1,1% en la empresa más grande que luego redujo.

Desde entonces, las acciones de Suning han caído un 60% incluso cuando las acciones de Alibaba se duplicaron con creces. Los bonos de la empresa más pequeña subieron el miércoles tras la noticia del posible rescate.

Las asociaciones con Suning y otros minoristas tradicionales son parte del objetivo del gigante del comercio electrónico de construir un imperio en el que las compras en línea y físicas se integren a la perfección, una estrategia que llama New Retail. El director ejecutivo de Alibaba, Daniel Zhang, ha hecho de la expansión al comercio minorista físico y al negocio de comestibles en particular una piedra angular de su estrategia de crecimiento, un esfuerzo que dio sus frutos durante la pandemia de coronavirus.

Junto con las inversiones en minoristas tradicionales, la compañía tuvo un impulso hacia el mundo offline con tiendas físicas para su nueva cadena de comestibles y alimentos Freshippo. Desde entonces, su nuevo negocio minorista se ha convertido en una operación de US$ 25,600 millones, contribuyendo con una quinta parte de los ingresos totales en el año.