Seguridad y tecnología: el producto de HP que protege la información de las empresas

La vulnerabilidad en la seguridad de las empresas es un riesgo cada vez más constante. Dave Dufour, ejecutivo de Webroot, compañía dedicada a la seguridad en Internet, estima que el secuestro de información se incrementará en un 50% durante este 2018 debido a ataques más sigilosos y difíciles de detectar.



Diversas empresas se preparan para combatir la delincuencia digital con diferentes estrategias, muchas veces sin tomar en cuenta la protección de sus dispositivos como las impresoras. Un estudio de Spiceworks indica que solo el 16% de las personas considera que las impresoras pueden ser la puerta de entrada a un ataque, cuando lo contrario ha sido evidenciado.



Ante este panorama, la firma norteamericana HP ha desarrollado tecnologías de protección de sus dispositivos. “Las impresoras HP han tenido un crecimiento en ventas del 47% durante el primer trimestre de este año. Esto se debe a que HP es la única marca que ofrece capas de seguridad introducidas en sus equipos”, comenta Frank Corrales, especialista de la marca HP. Estos equipos se protegen, se recuperan y pueden identificar los ataques antes de que estos sucedan.



Nueva tecnología

Las impresoras HP protegen el sistema operativo del equipo permitiendo que este nunca suspenda su funcionamiento debido a un ataque. Asimismo, permite que la información viaje encriptada para que no sea alterada antes de ser impresa. A esto se suma la capa de seguridad HP Access Control, que solo le brinda el documento al usuario tras identificarse, así este no cae en manos ajenas.



“El valor diferencial entre HP y otros equipos de impresión está en las más de 130 funcionalidades de seguridad que la empresa puede configurar de acuerdo a sus necesidades”, finaliza el especialista.



>> Conoce aquí el impacto de no contar con una impresora segura:



Para mayor información sobre las impresoras más seguras de HP, ingresa aquí.



PUBLIRREPORTAJE