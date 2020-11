Mientras los internacionalistas analizan la histórica contienda de la democracia más poderosa del planeta, en esta nota comentaremos el estreno oficial de la solución de votación que implementó el condado de Los Ángeles, la jurisdicción electoral más grande y diversa de los Estados Unidos.

Con una población de 10 millones de habitantes y un electorado de casi 6 millones, Los Ángeles es uno de los distritos más grandes del país. Hasta hace poco, contaban con un sistema de votación de la década de 1960, el cual fue reemplazado por la novedosa Solución de Votación para Todos, que brindó a los electores diversas opciones para votar como, cuando y donde quisieran.

Las máquinas de votación que utilizaron los ciudadanos angelinos estuvieron disponibles durante 11 días en casi 800 centros de votación, y fueron el centro de atracción en esplendorosos espacios como el Dodger Stadium, casa de los campeones de la reciente serie mundial de beisbol; el Staples Center, hogar del famoso -y también campeón- equipo de baloncesto de los Lakers; y una infinidad de glamorosos cafés, bibliotecas, universidades, y museos.

Aunque en la última década se viene impulsando una transformación digital en nuestro país, aún hay mucho camino por recorrer para lograr un sistema que garantice la accesibilidad a la votación de todos los peruanos; y a su vez, lograr unos comicios más veloces, fáciles y, sobre todo, seguros. La Oficina Nacional de Procesos Electorales bien pudiera considerar tres características clave de la solución que se implementó en Los Ángeles:

1. Convencional y moderna

Aunque realizas tus selecciones en una pantalla táctil electrónica, tu voto sale impreso en una boleta de papel con las selecciones impresas en letra de computadora clara y legible por humanos. Las personas pueden auditar su selección, y las boletas en papel sirven para auditorías post electorales. Los equipos no están conectados a internet ni almacenan información de los votantes.

2. Conveniente

La Boleta Interactiva, otro componente tecnológico de la solución, permitió a los electores acceder, revisar y marcar sus preferencias electorales directamente en sus teléfonos -antes de acudir a los lugares de votación-. La coyuntura por COVID-19 convirtió esta tecnología en una herramienta útil para ahorrar tiempo, y evitar las aglomeraciones. Las personas solo llegaban al centro de votación a registrar el voto.

3. Flexible

Las personas se podían registrar el mismo día de la elección, y podían votar en cualquiera de los casi 800 centros de votación, sin importar su lugar de residencia. Adicionalmente, desde el 9 de octubre todas las personas recibieron una boleta electoral que podían devolver por correo o depositarla en los lugares indicados por las autoridades del condado.

La misión de acompañamiento electoral de la ONG latinoamericana Transparencia Electoral, dirigida por su director, Leandro Querido, observó muy de cerca el proceso y el desempeño de la solución. Según el propio Querido, la solución de votación de Los Ángeles gira en torno a las necesidades de los votantes.

“En Los Ángeles he visto el futuro de la votación. No porque el condado use tecnología, sino porque entendió la tecnología como un medio y no un fin en sí mismo. La puso al servicio del votante, quien ahora tiene en sus manos una amplia gama de facilidades para ejercer su derecho al voto”, enfatizó Querido.

La Solución de Votación para Todas las Personas de Los Ángeles es el resultado de un proceso de investigación sin precedentes que incluyó la participación de partidos políticos, grupos de derechos del voto, defensores de los votantes con discapacidades, académicos, expertos tecnológicos, y representantes de la sociedad civil.