¿Y qué le dirías a alguien que quiere comunicarse mejor? Somos seres de símbolos. Sí, le diría eso. Somos seres de símbolos

Hace poco una de los seguidores de Tres Minutos Basta me escribió y me dijo que qué le diría a alguien que quiere buscar las palabras clave para hablar y a veces no las encuentra. Probablemente esta pregunta nos la podemos hacer todos. Porque todos hemos tenido la misma sensación alguna vez. Todos queremos comunicarnos mejor, ya sea en nuestro rol de líderes o en nuestro rol de equipo. Y entonces, buscamos “las palabras clave” y sentimos no encontrarlas.

¿Saben algo?, las “palabras clave” no existen. Por eso las buscamos sin éxito.

Las personas somos seres de símbolos. Comunicamos con símbolos. Escuchamos con símbolos. Recordamos con símbolos. Veamos algunos ejemplos:

Levanto la mano y la agito efusivamente cuando te veo llegar, o todo lo contrario, no hago ningún gesto hasta que estamos cerca y te saludo educadamente. En ambos casos te he saludado y vamos a empezar a hablar. Pero en uno de los casos ya te adelanté un mensaje que facilitará toda la conversación. Te he dicho que estoy feliz de verte.

Otro ejemplo. Tengo una mala noticia que darte. Nos sentamos a hablar. Y me quedo en silencio mirándote. Acabas de recibir el mensaje de que estamos frente a una conversación difícil, que lamento mucho las circunstancias, que en verdad me importa, pero que tendremos que tenerla. Y aún no he hablado.

¿Qué tienen en común los dos ejemplos, además de no haber usado palabras?. Dos cosas: autenticidad y espontaneidad. La primera, refleja sinceridad. Te estoy dejando ver, sin palabras, lo que realmente siento. Y tú lo recibes. La espontaneidad confirma la autenticidad. Es que no estuvo planificado. No fue una estrategia. Fue real. Y esa espontaneidad valida mi mensaje.

Alguno podría pensar que es fácil cuando la conversación es de uno a uno; pero ¿qué pasa si estamos hablando para un grupo?. No hay ninguna diferencia. Un silencio natural, comunica. Un gesto de abrazo sobre mi propio pecho, comunica. Una sonrisa clara mirando a todos, comunica. Tenemos muchos ejemplos de símbolos claros que representan mensajes de gran alcance, desde la señal de la cruz, pasando por el puño izquierdo levantado, cruzando por los aplausos, hasta todos los gestos con la mano que aprendimos en el cole. Todo son símbolos.

Como les digo, no busquemos palabras clave para comunicar mejor, porque no existen. Seamos auténticos y espontáneos. La sinceridad siempre paga. Y usemos mucho más los símbolos al comunicar, porque somos seres de símbolos.