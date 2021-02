¿Y que le dirías a alguien que tendrá equipo a su cargo por primera vez? Influir antes que dirigir. Sí, le diría eso. Influir antes que dirigir.

Nos han enseñado siempre a dirigir. ¿Se han fijado que en las universidades suele decirse programa de Dirección de empresas?. ¿ Y en muchas empresas a quien lidera un área le llaman Director de ….?. Como si el rol de un lider fuera siempre, mandar, dirigir y gobernar, como escribía Calderón de la Barca en el siglo XV hablando del Rey.

En las entrevistas de trabajo aparece la pregunta ¿tienes experiencia dirigiendo equipos?. Y vuelve la palabra “dirigir”.

Dirigir es un error tan grande como creer que el jefe tiene todas las respuestas. Dirigir es un error tan grande como creer que el lider del equipo sabe siempre el camino. Dirigir es un error tan grande como imaginar que el equipo tiene poco para aportar.

Por eso, influir antes que dirigir suele ser más exitoso y más sostenible.

Personalmente lo entendí cuando vi la película Invictus. Hay una escena donde Morgan Freeman que hace el papel del presidente Mandela invita a tomar el te al capitán del equipo de Rugby. Y personalmente le sirve el te, y conversan. Al salir, la novia del capitán del equipo le pregunta sobre el motivo de la invitación. Y él contesta “no estoy seguro, creo que quiere que campeonemos”. Y así fue, campeonaron. Influir antes que dirigir, significa no dar tu visión, sólo ayudar a que los demás la descubran y compartan contigo. No que hagan suya tu visión, sino ayudar a que tengan su propia visión, y si es la misma será muy potente.

Influir antes que dirigir no es mandar, sino hacer. No es recomendar, sino acompañar. No es hablar, sino escuchar para aconsejar.

Influir antes que dirigir te permite liderar acciones. Independientemente si es mediante equipo a tu cargo o no. Influir antes que dirigir te permite hacer más eficaz el resultado de colaboradores internos y externos, porque todos apuntan al mismo objetivo. Todos comparten la misma visión.

Influir antes que dirigir no tiene límites. No depende de nombramientos ni jerarquías. No está pintado en los organigramas y se mueve de manera transversal en todo lo que tocas.

Influir antes que dirigir es ser equipo con tu equipo. El equipo trabaja mejor cuando trabaja en equipo. Y es mejor equipo si tu eres parte de él.

Ya sea con equipo a tu cargo o no, no olvides que es mucho más potente Influir antes que dirigir.