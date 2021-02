Y que le dirías a alguien que siente que no puede más. No hay problema que se resista a la pasión. Sí. Le diría eso. No hay problema que se resista a la pasión.

Me han oído en episodios anteriores de Tres Minutos Basta decir que no existen los problemas. Lo que existen son situaciones que resolver. Y es verdad. Pero la dificultad de resolverlas puede variar. Hay situaciones que resolver que pueden ser relativamente fáciles. Y otras que son notoriamente más difíciles.

Son las difíciles las que nos hacen sentir que no podemos más.

El covid en todo el mundo es una situación que resolver. Y es una situación notoriamente difícil. He visto negocios cuyos propietarios han estado haciendo todo lo posible para salir adelante y llegar a sentir que ya no pueden más. Pero también he visto de los otros. Los que le han puesto pasión y lo han resuelto con éxito.

Les cuento un ejemplo. Mismo negocio. Mismo problema. Diferente actitud. El sector discotecas. En Madrid, el sector de las discotecas recurre a los juzgados para conseguir que se les permita abrir con horarios ampliados a pesar del covid. En Lima, la discote Vale Todo, a la segunda semana de iniciada la pandemia decide transformarse en supermercado. Completa sus espacios con estantería, los llena de productos, y aprovecha su buena ubicación comercial. ¿Donde estuvo la diferencia frente a la misma situación que resolver?. Uno de los dos, con innovación y mucha pasión se atreve a una transformación grande, la ejecuta y salva su empresa. Porque no hay problema que se resista a la pasión.

¿Qué es la pasión?. La pasión es la habilidad que tenemos para pasar de quejarnos a actuar; de esperar a hacer; de reclamar a gestionar. Un apasionado es aquel que se levanta con la lista de las cosas que tiene que hacer y se acuesta con la lista tachada. Un apasionado es aquel que no ocupa su tiempo en quejarse sino en hacer. Un apasionado es aquel que se deja la piel en el intento, no lo logra, y vuelve a intentar. El apasionado no critica ni envidia el éxito de otros. En lugar de eso, sueña con su propio éxito y trabaja para lograrlo.

¿Por qué el apasionado tiene éxito?. Es fácil, porque todo su tiempo lo ocupa en alcanzarlo. Criticar, envidiar, reclamar, quejarse…, ocupa tiempo que no ayuda a lograr tus resultados, por lo que no te llevan al éxito. Hacer y volver a intentarlo, ocupa tu tiempo en alcanzar el éxito. Y es por las horas dedicadas que lo vas a conseguir.

La pasión es dedicarle horas, y más horas, y más horas. Al final, no hay problema que se resista a la pasión.