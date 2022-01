El podcast Señales de Futuro, elaborado por el Instituto del Futuro en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann, presenta el tema de hoy Think Tanks, motores de desarrollo.

En este capítulo Gabriel Del Castillo conversa con Jörg Dehnert, director para los países andinos de la Fundación Friedrich Naumann.

“Un Think Tank es una organización no gubernamental que trabaja en políticas con socios, como universidades, ONGs, asociaciones, entre otros (...) Los Think Tanks son los motor de desarrollo que desarrollan conceptos para los partidos”, comenta.

