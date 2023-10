La mayoría de personas queremos trascender, más aún cuando somos líderes, pero muchas veces no sabemos qué hacer para lograrlo. En este episodio, Gisella Benavente –especialista en ESG y Liderazgo y CEO de Axia Consulting Group– analiza las habilidades y los comportamientos que distinguen a los grandes líderes y qué los lleva a trascender en medio de una crisis global de confianza en los liderazgos tradicionales.

La especialista explica que la trascendencia está vinculada a un impacto positivo que va más allá de los límites y que es visible por otras personas. En este sentido, no es posible trascender solo o aislado, lo que significa que la trascendencia tiene que «trascender» tu individualidad pues involucra a otras personas.

Esto está alineado con el concepto de liderazgo, pues ser líder tiene que ver con las personas y con su capacidad para influenciar o guiar a un grupo humano a perseguir un objetivo común.

Benavente señala que muchas personas creen que por tener una posición de poder son líderes y no es así. El liderazgo, al ser una posición de servicio, es una responsabilidad. Liderar no tiene que ver con un puesto de autoridad, sino con la legitimidad. A los líderes las personas los siguen voluntariamente. Creen y confían en ellos y no se puede obligar a las personas a que confíen.

«La confianza no se puede decretar en una política empresarial o en una ley; se construye en el día a día y se ratifica en el silencio, pues nuestras acciones hablan por si mismas y las inconsistencias aumentan la desconfianza», reflexiona.

Benavente sostiene que un buen líder tiene claro que no lo sabe todo y que no lo tiene todo resuelto. Es consciente de la influencia de sus decisiones en las demás personas y en la sociedad, y se sabe responsable de ello. Tiene la habilidad para ver la figura completa, y no solo a si mismo y a su organización, y es capaz de dejar su ego de lado pues entiende que vivimos que cambia constantemente y, por tanto, está abierto a descubrir nuevas formas de hacer las cosas.

«Un buen líder tiene claro que vivimos en un sistema y, en consecuencia, no le puede ser indiferente le pasa a los demás o a su entorno pues reconoce la interconexión e interdependencia que existe» afirma.

La especialista comenta que la rapidez en la que vivimos nos juega en contra pues no tenemos tiempo para mirarnos y para prestar atención a los demás.

«Sentimos que los espacios de pausa van contra la productividad. Muchos ya no sabemos sentirnos cómodos en la calma», indica.

Finalmente, concluye que un líder que trasciende es aquel que permanece en la memoria, inspira a otros y hace la diferencia, pues como dice John Maxwell: «Cuando agregas valor a la vida de otros has trascendido».