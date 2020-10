En este programa – aniversario número 100 de “Consultorio Tributario”, se tratará el tema de “La tributación que todos queremos”; un recorrido a diversas ideas, propuestas, sugerencias, que el Dr. Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC ha venido desarrollando a lo largo de estos capítulos, incidiendo en ideas de respeto a principios constitucionales, mejora de la cultura tributaria, medidas legislativas en tiempos de pandemia, modificaciones a la tributación internacional, entre otros aspectos.

Escuchemos este nuevo podcast y reflexionemos sobre los nuevos giros que debe tener la tributación actual, en aras de una siempre justa relación jurídico - tributaria.

ENTREVISTA A FRANCISCO PANTIGOSO POR EL PROGRAMA 100 DE PODCAST “CONSULTORIO TRIBUTARIO”

¿Qué opinión te merece este programa número 100?

Llegar al centenar de programas es para mí un honor y también haber cumplido con un gran reto: trasladar ideas, planteamientos, interrogantes, propuestas, etc., en micro – programas, dedicados a un público empresario que no tiene en general asesorías ni complementaciones jurídicas en su quehacer diario, donde la falta de conocimientos y actualizaciones, puede generar contingencias innecesarias o pagos en exceso.

¿Qué piensas al iniciar cada programa?

Me pongo del lado del contribuyente que no tiene ese necesario acceso informativo, o lo sabe todo pero a medias, y trato de explicarles los diferentes temas de manera didáctica, “escuchándome” y respondiendo a ese yo interior.

Quizás el hecho de que sea catedrático por más de 25 años en la Universidad del Pacífico me ha ayudado a transmitir pedagógicamente ello; si esto se ha podido alcanzar, me siento muy satisfecho, pues ese era el objetivo principal desde que se inició el primer programa.

¿Existe algún prejuicio respecto de lo tributario?

Yo creo que sí. Se le ve como normas complicadas, alambicas, perversamente complejas, cambiantes, un derecho “matemático”, cuando eso puede no ser del todo cierto.

Recuerdo que incluso en mis clases en la PUCP de Derecho, mis compañeros le corrían a lo tributario, pues no pensaban que era un área muy jurídica que digamos, sino más bien más contable y/o financiera, cuando eso es solo un mito: lo jurídico - tributario está desde la Constitución en su artículo 74° hasta en todo el sistema fiscal.

Y está en nuestro quehacer diario, en el planeamiento lícito, aquel no elusorio ni de simulación.

Lo que falta en este país es una mayor cultura tributaria por parte del contribuyente y un respeto permanente a los derechos del contribuyente por parte de las normas, Fisco y entes decisores. Basta recordar la última sentencia del TC sobre prescripción, las recientes normas tributarias de pandemia, las recomendaciones tributarias de la OCDE, etc., para verificar cómo lo fiscal está presente en primer plano en las decisiones más importantes tanto del sujeto pasivo como del Estado.

¿Por qué el título del podcast 100 “La tributación que todos queremos”?

Porque bajo este título deseo hacer hincapié en lo que el contribuyente busca y anhela, así como las metas del fisco. Se advierte que todos coinciden en que –por lo menos teóricamente- tiene que haber un equilibrio en esa relación jurídico - tributaria, que podría verse por ejemplo afectada por situaciones que en plena pandemia siguen, como es la no renovación de las normas de prórrogas, la permanencia nefasta del devengo para el IGV, la subcapitalización bajo reglas contingentes como el tope del 30% del EBITDA, la no derogatoria del ITAN, etc. Hay mucho camino por andar y corregir. Es cuestión de que haya decisión en las partes implicadas por generar es “tributación que todos queremos”.