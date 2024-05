Consultorio Tributario: ¿se viene un Netflix Tax?

En este nuevo podcast, el Dr. Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, nos explica la posibilidad de que el Gobierno cree lo que en el mundo se denomina un “Netflix tax”, que no es otra cosa que un IGV (IVA) a los servicios de streaming que proveen los no domiciliados y que no están hoy en día pagando impuestos.

Escuchemos este podcast para entender los alcances y posibilidades de esta medida, en atención a la experiencia que se está dando ya en otros países.