Para el examen de admisión 2024-II, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevó a cabo una medida excepcional, eliminando el puntaje mínimo de 900. Ello se acordó en la última reunión del Consejo Universitario, con el objetivo de incrementar el número de estudiantes admitidos y asegurar las 1,320 plazas que no se ocuparon con anterioridad.

Jerí Ramón Ruffner, la rectora y presidente de la sesión, junto a otras altas autoridades, acordaron flexibilizar la normativa debido a la gran cantidad de plazas no ocupadas. De esta manera, la medida permitirá el ingreso de candidatos que no alcanzaron el umbral del puntaje mínimo, siempre y cuando existan vacantes disponibles en la carrera de su elección, por lo que se le dará prioridad al orden de mérito.

Frente a las vacantes desiertas, según datos de la OCA, el 35% de los postulantes pertenecían al área de Ciencias de la Salud (8,061 inscritos), el 25% de Ingeniería (5,793), Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales con el 20% (4,748), 18% en Ciencias Económicas y de la Gestión (4,219) y Ciencias Básicas con 2% (538).

“Lo que hemos aprobado hace un momento, creo que ha sido claro, y es lo que posibilita la propuesta que nos traía el jefe de la Oficina Central de Admisión, de no aplicar el artículo que establece un determinado puntaje; con eso facilitamos la cobertura (de plazas)”, mencionó el vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor José Segundo Niño Montero.

Carreras con pocos postulantes

Sin embargo, la autoridad mencionó que la disposición lo logrará que algunas áreas académicas, como Matemáticas, Química e Investigación Operativa, alcancen a cubrir todas sus plazas disponibles debido al limitado número de candidatos interesados en estas carreras.

“Va a haber escuelas en las cuales no se va a tener el número de interesantes (completos) porque simplemente a los postulantes no les interesó presentarse a sus escuelas, esa es la realidad. (Espero que) esto sirva como una llamada de alerta, algo no se está haciendo bien y ha permitido que estas escuelas tengan pocos postulantes”, agregó Niño Montero.

Medida requiere resolución rectoral

Aunque se alcanzó un consenso sobre no aplicar el puntaje mínimo, esta medida requiere la formalización mediante una resolución rectoral, antes de ser implementada efectivamente.

