Jerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), informó que el 51% de los postulantes a la ‘Decana de América’ son mujeres. En ese sentido, dijo que se ve un cambio en la visión del género femenino.

Durante una entrevista en RPP por el Día Internacional de la Mujer, la primera rectora de la UNMSM en 473 años reconoció el valor de este género en las profesiones.

“Del 100% de los primeros puestos las mujeres representan en 80%. Entonces, el mundo está cambiando, la visión de la mujer está cambiando (...) Creo que las mujeres podemos participar en igualdad de condiciones, sin temores, podemos debatir y podemos hablar”, destacó.

En esa línea, recordó lo difícil que fue llegar al puesto que ocupa en la casa de estudios, ya que compitió con otros seis candidatos con un 65% de votación universal.

“Me costó mucho; empecé como jefa de prácticas y para pasar a profesor auxiliar tuve que sufrir martirios. No podía quejarme, no podía reclamar porque entraba al sindicato de docentes y el 98% eran profesores. Entonces, si una mujer hablaba y te decían: ya fuiste. Te marcaban y no podías promocionarte. En San Marcos para uno subir de una categoría a otra es un proceso y aun teniendo todos los requisitos te podían parar el proceso de ascenso. Me costó mucho. Yo he sacrificado toda mi familia porque no solo era estudiar, sino trabajar”, contó.

Reconocimientos de la rectora de la UNMSM

Jerí Ramón dio a conocer que este viernes 8 de marzo se llevará a cabo una ceremonia de reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer a dos representantes de la música: Amanda Portales, que representa al folclore; y a Bartola, que representa a la canción criolla.

“No queríamos dejar pasar por alto este momento tan importante en que hoy se le puede entregar a Amanda y Bartola la Medalla del So del Bicentenario Sanmarquino, que es una medalla hecha justamente por los 200 años de la independencia del Perú”, mencionó.

Jerí resaltó que el 95% de su plan de gobierno en la UNMSM ya fue cumplido.