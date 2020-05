Los estudiantes universitarios pueden continuar con sus clases únicamente bajo la modalidad virtual, debido al estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, y muchos de ellos se encuentran próximos a obtener su grado de bachiller o su licenciatura, lo que en condiciones normales se hace por medio de una ceremonia, con la entrega de un diploma en formato físico.

Sin embargo, será necesario que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) regule la expedición de estos documentos en formato virtual, puesto que las clases presenciales no se retomarían este año, señaló Iván Rodríguez, presidente de la Asociación de Universidades del Perú (Asup) y rector de la Universidad Ricardo Palma.

“Las universidades no están incluidas en ninguna de las primeras etapas de la reactivación económica. Eso quiere decir que al menos por este año no volveremos a operar de forma presencial. Si las clases son virtuales, las actividades relacionadas también deben realizarse de manera virtual", dijo a Gestion.pe.

Al respecto, cabe recordar que el Ejecutivo emitió, el último domingo, el Decreto Legislativo N° 1496, según el cual la Sunedu deberá emitir las disposiciones que regulan la prestación del servicio educativo bajo las modalidades semipresencial y a distancia, en un plazo máximo de 30 días hábiles.

A pesar de que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció a inicios de abril la expedición de sus primeros títulos profesionales en formato digital, Rodríguez Chávez considera necesario que la Sunedu regule de forma expresa, en las mencionadas disposiciones que deberá emitir, la entrega de grados y títulos en formato digital.

"Lo mejor es que haya una norma que regule la expedición de grados y títulos en formato virtual, así como su inscripción ante la Sunedu, porque según las normas actuales esos documentos deben presentarse en físico. Necesitamos tener el panorama totalmente definido, porque cuando algo no está regulado de forma específica, va a primar el criterio del funcionario público, en lugar de la norma”, manifestó el representante del gremio que reúne a 75 universidades públicas y privadas.

En esa misma línea, el presidente de Asup señaló semanas atrás que las universidades privadas se encuentran evaluando la posibilidad de tomar exámenes de admisión online, para lo que también requerirían de una norma que regule estos procesos.

Por otro lado, Rodríguez estimó que habrá “una merma importante” del alumnado de las universidades, sobre todo entre los estudiantes cuyas familias pertenecen a los sectores económicos más afectados por la paralización de actividades. Por ende, los ingresos de estas instituciones educativas se reducirían y podrían tener dificultades para el pago del personal docente y el mantenimiento de los locales que volverán a utilizarse cuando se levante la cuarentena.

“La matrícula de los estudiantes, por lo general, se realizó en marzo, días antes de que se iniciara la cuarentena. Entonces, muchos pueden estar matriculados pero luego ya no tener las posibilidades de seguir tomando las clases, a pesar de que la mayoría de universidades está brindando facilidades de pago a los alumnos afectados. Como la mayoría no se retira formalmente, solo dejan de asistir, todavía no sabemos cuántos se están retirando. ”, expresó.

