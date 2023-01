Trabajadores de la minera Antapaccay, operada por la multinacional Glencore en Cusco, manifestaron su rechazo a los ataques vandálicos que sufrieron por parte de manifestantes y que provocó la suspensión de sus operaciones de forma temporal.

“Los trabajadores manifestamos nuestra profunda preocupación por los recientes hechos de violencia del cual hemos sido objeto. Un grupo de desadaptados saqueó nuestro almacén de alimentos, encendieron comedores y habitaciones, llegando al punto de sustraer nuestras pertenencias, vienes equipos informáticos y principalmente la quema de nuestras herramientas de trabajo”, cuestionaron.

Subrayaron que los trabajadores son peruanos y muchos de ellos de Espinar, “por lo que tenemos derecho a vivir y trabajar en paz al igual que todos”.

Añadieron que son conscientes de la crisis social y política que atraviesa el país y que ha conllevado lamentablemente a situaciones de violencia con pérdida de peruanos que afectan y duele a todos.

Indicaron que rechazan la violencia y los actos vandálicos que no condicen con el sentimiento de un sector de la población que se manifiesta pacíficamente.

“Todos buscamos un Perú mejor Para nuestras familias pero consideramos que la violencia no es el camino en un país democrático. Hay muchas maneras de protestar para hacernos sentir y apoyar la causa sin necesidad de acudir a la violencia que no hace más que generar rechazo. La violencia no debe ser tolerada por nadie puesto que ello no suma a un mejor Perú”, indicaron a través de un comunicado.

“Como ciudadanos de este país esperamos que todos los sectores sociales que tienen diferentes puntos de vista y autoridades tengan la sabiduría para lograr puntos de encuentro y superar el actual momento que atraviesa nuestro país. El diálogo y consenso es la única forma para alcanzar la paz y desarrollo de nuestra patria”, finalizaron.

