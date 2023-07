La titular del Ministerio de Educación (Minedu), Magnet Márquez, garantizó las clases presenciales en colegios este miércoles 19 de julio, ante las ya anunciadas protestas que se realizarán en contra del Gobierno.

La ministra resaltó que la seguridad de los escolares son un prioridad, por lo que indicó que ha hecho las coordinaciones respectivas con el Ministerio del Interior para realizar la jornada estudiantil, pese a las manifestaciones.

“Las clases están garantizadas, tal como nosotros lo habíamos manifestado. No hay nada que nos haga suponer de que pudiera correr algún riesgo la integridad de los alumnos. Nosotros seguimos con las clases, el magisterio ya se ha pronunciado también, ellos no van a permitir que se pierdan clases, entonces no debiera haber ningún problema”, declaró en diálogo con TV Perú.

En ese sentido, Márquez hizo un llamado a los padres de familia para que envíen a sus hijos al colegio. “Les pido a los padres de familia que por favor nos manden a sus hijos, que no tengan miedo, que nosotros como autoridad, y todas las autoridades, estamos trabajando mucho para brindar la seguridad. Lo más importante para nosotros es la integridad física y psicológica de los alumnos”, dijo.

Sin embargo, la Ugel Cusco emitió un comunicado en el que informó que la Unidad de Gestión Educativa Local de esta región suspenderá las labores académicas presenciales en las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles y modalidades.

De ese modo, señalaron que continuarán con las actividades escolares de manera virtual con el objetivo de “salvaguardar fundamentalmente la integridad física y seguridad de los directivos, docentes y alumnos”.

Mientras tanto, el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, ha confirmado que en la provincia homónima también decidió suspender las actividades educativas.