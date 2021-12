La congresista Susel Paredes anunció que impulsará una moción de censura contra el ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC), Juan Silva.

“El ministro (Juan Silva) tiene que irse. El Congreso hace control político, controla al Ejecutivo. Entonces yo presenté una moción de interpelación y los fujimoristas no quisieron votar y a los cuatro minutos presentaron la suya. Yo voté, porque no me importa si la presentaron los fujimoristas, lo importante es que el ministro tiene que irse”, dijo en Canal N.

Como se recuerda, la interpelación al titular del MTC se realizó el pasado 25 de noviembre por presuntas irregularidades en su gestión.

“Llegaré temprano (este jueves al Congreso) y si nadie ha presentado (la moción de censura), yo la presentaré”, indicó.

Minedu

La congresista también anunció que secundará la moción de censura que está fomentando la bancada de Renovación Popular contra el titular de la cartera de Educación, Carlos Gallardo.

“Yo creo que es una persona que no tiene las condiciones para llevar adelante el reto de hacer que nuestros estudiantes vuelvan a los colegios lo más posible”, sentenció.

LEA TAMBIÉN

MTC separa a personas aludidas en un audio de presuntos actos de corrupción

MTC pide a la fiscalía de la Nación y Contraloría actuar en licitación que ganó el Consorcio Puente Tarata III

Exviceministra de Transportes exige al MTC rectificarse por insinuar su participación en actos de corrupción