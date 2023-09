En la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, el presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutiérrez Martínez advirtió que el escaso almacenamiento que registran actualmente las represas que alimentan de agua potable a Lima y Callao, a través del caudal del río Rímac, es uno de los más bajos de los últimos 20 años.

“Este año se presenta muy complicado debido al fenómeno de El Niño, el almacenamiento de hoy es 19 millones de metros cúbicos menos que en los últimos 20 años” anotó Gutiérrez Martínez, durante su presentación en la que también expuso los avances en la protección y defensa de los ciudadanos.

Gutiérrez informo que la población con menos horas agua en Lima suman a 548 mil pobladores de las zonas más vulnerables, este grupo se encuentran distribuidos en zonas periurbanas de 29 distritos.

LEA TAMBIÉN: Empresas de agua y saneamiento aún no gastan recursos habilitados contra El Niño

El funcionario también anunció, que en breve pondrán en marcha una central única 1899, que permitirá optimizar las consultas y denuncias de los usuarios, que se halla dentro de los compromisos asumidos para mejorar la atención a la población.

Alimentos con procesamiento primario

El grupo de trabajo también aprobó en dicha sesión, el dictamen del proyecto de ley 4834/2022 CR; la norma aprobada precisa que los alimentos con procesamiento primario, que son aquellos sometidos a limpieza, remoción de partes no comestibles o no deseadas, secado, molienda, fraccionamiento, tostado, escaldado, pasteurización, enfriamiento, congelación, envasado al vacío o fermentación no alcohólica, serán excluidas del alcance de la ley de Alimentación Saludable (Ley 30021).

La norma también incluye al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) como ente con el cual se coordinará la promoción de la alimentación saludable en quioscos y comedores escolares.