El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, resaltó que el Gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte haya anunciado la declaratoria de emergencia de San Martín de Porres junto a San Juan de Lurigancho y Sullana (región de Piura).

En diálogo con RPP, el burgomaestre señaló que esta es una medida que se estaba esperando, pero tiene que ir acompañada de un plan. Informó que recibió una comunicación “no formal”, y que ahora están atentos a la convocatoria por parte del Ejecutivo.

“Estamos a la espera de las medidas dictadas por el Gobierno, y a la convocatoria también. Tengo entendido que primero se reunirán con San Juan de Lurigancho, y luego nosotros. Todas estas acciones deben ir enfocadas a reducir los índices de inseguridad como delitos comunes, sicariato, homicidios, entre otros. Queremos saber si habrá toque de queda, si habrá despliegue de las Fuerzas Armadas”, dijo.

Sifuentes comentó que la propuesta que presentará la Municipalidad de San Martín de Porres al Ejecutivo contempla los siguientes puntos:

Estado de emergencia por 120 días .

. Presencia de al menos 500 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se sumarían a los 320 que ya patrullan las calles de San Martín de Porres. Comentó que su distritos necesita al menos 1,500 miembros de la PNP. Además, la presencia de 500 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en puntos críticos.

que se sumarían a los 320 que ya patrullan las calles de San Martín de Porres. Comentó que su distritos necesita al menos 1,500 miembros de la PNP. Además, la desplegados en puntos críticos. Implementación del toque de queda (inmovilización social obligatoria) al inicio del estado de emergencia para “medir claro el territorio”.

Ate, Santa Anita y Lima Norte piden que se les incluya en la declaratoria

El alcalde de La Molina y presidente de la Mancomunidad de Lima Este, Diego Uceda, informó que alcaldes de Lima Este solicitan que sean incluidos en la declaratoria de emergencia. “La delincuencia no discrimina y se conoce que los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, y otros reportan una alta delincuencia, pero nosotros estaremos apoyando a San Juan de Lurigancho”, dijo en entrevista con TVPerú.

Señaló que la Policía Nacional tiene una estrategia correcta y tendrá que coordinar con las Fuerzas Armadas. “Hay zonas que no habrá mucho resguardo donde no ocurren muchos actos delictivos, pero San Juan de Lurigancho, Ate y Santa Anita son zonas rojas o llamadas calientes, y es ahí necesaria la presencia”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, se mostró a favor de la medida de declarar estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana. Sin embargo, consideró que cuando se ha dispuesto esta acción no se ha obtenido resultados auspiciosos.

En diálogo con RPP, calificó la medida como “populista”. “Si no hay voluntad ni presupuesto para luchar contra la inseguridad con mejoras en tecnologías y equipamiento a la Policía, y no hay medidas de momento, bueno en algo ayudará [el estado de emergencia]”. No obstante, Espinoza consideró que toda Lima Norte debería ser declarada en emergencia.