Respecto a las modalidades de robos y asaltos en vías del país, el jefe de la División de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú (PNP), coronel Jorge Chávez, informó a Gestión que, de acuerdo a la estadística de esta área policial, entre enero a julio de este año se han reportado 12 denuncias en el transporte terrestre de pasajeros y 23 en el caso de transporte de carga pesada a nivel nacional .

“A comparación del año pasado se ha disminuido las denuncias, pero hay más incidencia delictiva en el transporte de carga ”, precisó el jefe policial. Aclaró que la labor de la División de Protección de Carreteras se divide en brindar los primeros auxilios al público en general, prevenir los asaltos y robos, y el control policial en la Red Vial Nacional.

Sin embargo, Abraham Marlon Milla, vicepresidente de la Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada, y el director general del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda, señalaron a Gestión que sí se reportan al mes varios ataques delictivos a las unidades de carga y de transporte de pasajeros.

La Policía Nacional informó que el transporte de carga es el principal afectado por la delincuencia en las carreteras. (Foto: MTC)

¿Cuáles son las modalidades más recurrentes?

El coronel Jorge Chávez, dijo que entre las modalidades más comunes a los que recurren los delincuentes para robar mercadería de camiones u otros vehículos pesados de empresas es cuando interceptan al conductor en plena vía. El otro tipo es cuando bloquean con troncos y piedras un tramo de la carretera que obliga al chofer a detenerse que es aprovechado para vaciar la unidad.

El jefe policial agregó que otra manera de ataque de estos facinerosos es la llamada ‘aleta de tiburón’. “Es cuando el delincuente usa unas herramientas de metal que avientan en la calzada, y provocan que las llantas al tener contacto con esta parte sea afectadas y bajen la presión de aire y el vehículo no pueda circular”, dijo.

También detalló que otra modalidad denunciada es cuando los conductores recogen a personas, sobre todo a mujeres, que son usadas como un ‘anzuelo’ para perpetrar el robo u asalto.

Por su parte, Abraham Marlon Milla, vicepresidente de la Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada, informó que los delincuentes sobre todo vienen robando productos que vienen empaquetados que pertenecen a grandes empresas dedicadas a la venta de materiales de construcción. También se reporta el hurto de alimentos.

El gremio de transporte terrestre interprovincial solicitó que no existan gibas en las vías. (Foto: GEC)

“Están robando mercancía que van empaquetados en furgones. Los tráilers que trasladan mercadería de Eternit, Promart y Sodimac que son mercadería suelta que llega empaquetada en plataformas. Inclusive están robando limón, azúcar, y arroz. Hay casos que desaparece la unidad completa como lo ocurrido en junio que llevaba placas de yeso. Ellos retienen al conductor mientras están en proceso de descarga”, contó,

En tanto, director general del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda, señaló también modalidades de robo en el transporte de carga como son los llamados ‘patinadores’. “Es cuando una camioneta tiene la tolva achatada adelante para que la persona que se pare tenga la estabilidad y luego tenga acceso a la carga, y después pueda sacar las cosas. Antes los ‘patinadores’ usaban las herramientas manuales ahora tienen soldadores de carga inalámbrica. Los delincuentes no tienen escrúpulos en los vehículos que escogen”, señaló.

En el caso de actos delictivos en buses de transporte interprovincial, Ojeda, comentó que ocurre en las zonas más oscuras y debido a las gibas. “Ahí los buses paran y ahí te colocan el arma y hacen robos al paso. Tenemos que invocar que no puede haber rompemuelles, y reforzar a la Policía de Carreteras con el apoyo presupuestal para que estos delincuentes comiencen a caer ante la Fiscalía y Poder Judicial”, insistió.

¿Cuáles son las vías con mayor reporte de asaltos y robos?

La información proporcionada por los representantes del Consejo Nacional de Transporte Terrestre y de la Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada señalan que las carreteras con mayor registro de robos y asaltos son:

Tramo de Chancay (Huaral) a Barranca.

Tramo de Lima a Ica.

Tramo de Huacho (Huaura) a Pativilca (Barranca).

Tramo de Cusco a Puno.

Tramo de Puno a Arequipa.

Tramo Tarapoto a Chiclayo.

Carreteras con destino a Virú y Trujillo (La Libertad).

Carretera con destino a Chimbote (Áncash).

En tanto, la División de Protección de Carreteras de la PNP cuenta con 3,725 agentes policiales a nivel nacional, divididos en 25 unidades policiales. Indicó que los puntos donde vienen reforzando el despliegue policial es en distritos de las provincias de Huaral, Barranca y Huaura, región Lima: ,

Barranca (Barranca)

Chancay (Huaral)

Pativilca (Barranca)

Paramonga (Barranca)

Sayán (Huaura)

Existen varias modalidades para el robo de mercancías que trasladan los camiones. (Foto: GEC)

Invierten en tecnología

Abraham Marlon Milla, vicepresidente de la Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada, contó que los 32 gremios que conforman el grupo que representa, también son afectados con el robo de la mercadería que trasladan.

Comentó a Gestión que los camioneros optan por invertir en tecnología como el GPS y otros instrumentos como candados inteligentes y botones de pánico para evitar el robo de camiones y mercadería.

En tanto, el director general del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda, informó que las empresas formales dedicadas a este rubro de transporte interprovincial optan por implementar tecnología en sus buses ante la situación de inseguridad. En este caso es la instalación del GPS, pero el vocero del citado gremio cuestionó que algunos tramos de la Red Vial Nacional cuenten con rompemuelles o gibas por lo que pidió que se considere el retiro de estos accesorios de seguridad vial.

“Todos los buses formales tienen GPS, pero de nada sirve el GPS si hay rompemuelles porque el vehículo se detiene y ahí viene el delincuente que muchas veces le coloca un arma al conductor. Con el GPS varias empresas han detectado la desviación de vehículos. En algunos casos, los afectados nos cuentan que, hay una demora en el accionar policial ante el reporte del acto delictivo”, señaló a Gestión.

GPS es una de los instrumentos que usan las empresas de traslado de mercancías para evitar robo de mercadería. (Foto: GEC)

Recurren al uso de armas

Milla, como representante del gremio de transportistas de carga de zonas del norte, explicó que ese a la implementación de dispositivos tecnológicos para evitar robo de sus unidades y mercadería también algunos conductores han optado por manejar el uso de armas.

“Lo único que se está incrementando es que los conductores profesionales se están armando , pero con las conversaciones que hemos tenido con la Policía están mejorando los puntos de vigilancia y esperamos el apoyo del MTC por lo que pedimos que haya una frecuencia de radio para todos los transportistas donde sea un canal abierto de comunicación, y que todos los transportistas estén informando de lo que está sucediendo en las vías. También hemos sugerido que nos rastreen satelitalmente”, dijo.

“Hay muchos miembros en retiro de la Marina, del Ejército y Fuerza Aérea, que ahora manejan unidades de carga, y ahora laboran en el rubro camionero. Ellos que manejan armas tienen un alto grado de preparación”, remarcó.

Por su parte, Ojeda -quien representa al transporte interprovincial de pasajeros- opinó que el rubro que representa está a favor de la implementación de GPS, pero que en caso de portar armas no es un tema en el que se hayan mostrado interesados.

“No está dentro de nuestra política porque llevamos más de 100 vidas humanas [pasajeros] en el vehículo. Hemos tenido varias experiencias anteriores y no queremos que se repita por tema de bala perdida y otras situaciones. Ahora más nos enfocamos en coordinar con la Policía Nacional”, remarcó.

En tanto, Abraham Marlon Milla, vicepresidente de la Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada, informó que también coordina con la Policía Nacional para fortalecer el control en las carreteras de la zona norte donde se reportan asaltos y robos.

“Nos hemos reunido con el coronel Víctor Meza, y se le ha explicado todo eso, y se tomaron las correcciones. Ya ha bajado en porcentaje la delincuencia por las acciones”, mencionó.

El jefe de la División de Protección de Carreteras de la PNP, coronel Jorge Chávez, coincidió con Ojeda en que una de las medidas más acertadas de las empresas o personas que trabajan en el servicio de carga o de pasajeros es usar tecnología.

“Con GPS uno pueden proteger su mercadería y puede monitorear los desplazamientos que realiza, y hay una frecuencia de tiempo. Si en esa frecuencia de tiempo no se cumple se puede alertar directamente a nosotros través del la Línea 110 las 24 horas del día. Sobre el otro aspecto de usar armas aun no lo hemos tomado en consideración. No hemos tocado ese tema en las reuniones que hemos tenido”, ,mencionó.

Chávez agregó que mantiene coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y las empresas de transporte de carga pesada y las que brindan el servicio de transporte terrestre interprovincial. “Ellos nos hacen referencia de derrepente a actividades que puedan perjudicar la labor que están realizando, pero planteamos nuevas estrategias que puedan evitar este tipo de inconvenientes”, comentó.

El pasado 6 de setiembre, el MTC informó que entre los avances del diálogo con los gremios de transporte regular de personas y de carga para la suspensión del paro 11 de setiembre, fue que las autoridades policiales garantizaron las acciones necesarias para intervenir los puntos de la carretera donde los transportistas han sido atacados por delincuentes.

